L’école communale de Thulin finaliste dans le concours de la Province de Hainaut “Hainaut horizons”

Une finale méritée compte tenu de tous les projets mis en place au sein de l’établissement scolaire. Elle avait d’ailleurs déjà reçu, en avril dernier, le label Ecoscool car elle s’est engagée à agir de manière continue sur des enjeux environnementaux, climatiques et citoyens auprès de ses élèves. “L’école est le lieu des apprentissages et de l’acquisition des connaissances. Il s’agit de sa mission première. L’implication des élèves de l’école est fortement stimulée car la possibilité leur est donnée de définir leur cadre de travail et ainsi d’augmenter leur envie de venir à l’école. La section maternelle est également sensibilisée à travers des jeux. L’objectif final est de dépasser le cadre de l’école pour toucher les familles et la communauté locale", indique la commune d’Hensies.

Des actions pour la mobilité douce, la biodiversité et la gestion des déchets

Concrètement, différentes actions sont menées par l’école selon trois axes choisis : la mobilité douce, la biodiversité et la gestion des déchets. Cela s’est concrétisé par la participation à plusieurs projets dont celui de Pro vélo, Zéro Watt et Eco School. Un coach sportif spécialisé dans le vélo s’est également rendu dans l’école de Thulin pour organiser gratuitement des journées conseils et révisions des vélos des élèves de l’école. Au niveau de la biodiversité, différentes animations ont été reçues par le CRIEE de Mariemont comme la plantation d’arbres fruitiers, d’arbres à paillons ainsi que la création d’abris pour les animaux. Utilisation des récipients réutilisables lors des repas et gourdes obligatoires pour les élèves constituent une partie des actions du volet gestion des déchets.

”L’école ne manque pas d’idées et a créé un jeu de coopération autour du développement durable, rend visite aux aînés dans le home, distribue des salades, expose ses réalisations, stimule la participation des parents, les institutrices intègrent les notions dans un maximum de cours et les élèves ont créé leur propre chanson sur la thématique du développement durable”, poursuit la commune d’Hensies. “Par l’expérience sensorielle, le travail commun intergénérationnel, la responsabilisation, le jeu, la coopération, l’école communale de Thulin souhaite que chaque élève adopte des pratiques positives pour la planète et qu’il améliore son cadre de vie. L’école leur donne l’envie de créer par eux-mêmes leur avenir soutenable.”

Pour soutenir les élèves de l’école communale de Thulin ainsi que toute l’équipe éducative, les citoyens peuvent voter pour eux gratuitement dans le cadre du concours Hainaut horizons.