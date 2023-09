Financement de l’académie de police de Jurbise : le député provincial, Pascal Lafosse, fustige la ministre “ce qu’elle dit est hallucinant”

La réponse de la ministre Annelies Verlinden (CD&V) n’avait donc pas de quoi réjouir Pascal Lafosse, bien au contraire. Furieux, il déplore que la ministre ne réponde qu’à très peu de questions du député-bourgmestre. Pire encore, sa réponse comprendrait des erreurs que dénonce le député provincial. “Toute une série de questions ont été posées à la ministre qui n’y répond pas. Elle ne donne que quelques chiffres qui ne correspondent même pas à la réalité”, confie Pascal Lafosse. “Elle rapporte également que, depuis 2017, le budget disponible pour les subsides n’a plus été indexé alors que cette indexation est légalement prévue sur la base de l’arrêté royal du 28 février 2002. J’hallucine complètement quand je lis cela. Depuis quand on ne respecte pas les arrêtés royaux ? La ministre travaille avec une enveloppe fermée qui, lorsqu’elle est épuisée en cours d’année, donne lieu soit à une modification budgétaire qui permet de payer le solde aux académies de police ou soit ce même solde reste impayé et à charge total de ces mêmes académies de police. Une situation comparable à une prestation d’un artisan qu’on ne règle qu’à moitié alors que le travail a bien été effectué.”

L’arrêt du subventionnement des formations continues et fonctionnelles irrite également Pascal Lafosse qui estime que le Fédéral ne respecte pas sa fonction. “Il est vrai que depuis 2022, comme le précise la ministre, les formations de base des agents de police, inspecteurs et inspecteurs principaux sont payées intégralement. Les formations continues et fonctionnelles, quant à elles, sont subsidiées sur base d’un pourcentage de réduction, ce qui est inconcevable puisque ce sont bien les arrêtés royaux qui précisent les formations que nous devons donner aux apprenants ainsi qu’aux policiers. Ces formations sont nécessaires pour assurer les demandes des polices locales dans le cadre de leurs missions, mais aussi dans le cadre des évolutions de carrière des policiers. Je constate, encore une fois, un désengagement total du fédéral à l’égard de ses missions régaliennes. Je confirme donc que, non seulement l’État n’assume plus sa politique sécuritaire, mais qu’à travers son désengagement financier, ce seront les académies de police qui épongeront le déficit structurel de la police fédérale”, ajoute Pascal Lafosse.

Un changement dans la procédure de recrutement qui divise

Le changement dans la procédure de recrutement fait toujours réagir le député provincial qui avait déjà eu l’occasion de dire tout le mal qu’il pensait de la nouvelle méthode de recrutement des aspirants policiers. Alors que les candidats qui avaient réussi toutes les épreuves de sélection intégraient directement l’école de police pour suivre une formation de base, ils sont désormais reversés dans une réserve de recrutement. Ils doivent donc, d’eux-mêmes, postuler dans une unité policière en fonction des disponibilités avant de pouvoir être engagés à l’académie.

”La ministre indique qu’elle a ouvert une enveloppe “nouvelles politiques” qui permet, depuis 2021, de recruter 1 600 aspirants policiers par an. C’est faux puisque ce chiffre ne tourne qu’autour des 600 aspirants policiers”, conclut Pascal Lafosse.

Contactée par nos soins, la ministre affirme que les chiffres avancés sont bel et bien corrects. “Notre objectif n’est pas de permettre à 1 600 aspirants policiers de réussir leur formation chaque année. Cela n’est tout simplement pas possible puisque certains ont un emploi ailleurs et ne peuvent donc pas rentrer en fonction directement, d’autres sont sur liste d’attente ou alors ne réussissent pas leur formation. Notre but est donc bien de permettre à 1 600 aspirants policiers de commencer une formation chaque année. Ce qui est bien différent de ce qu’affirme le député provincial”, nous répond le cabinet de la ministre Verlinden qui assure donc que ces objectifs sont bel et bien réalisables.

Des affirmations qui ne changeront pas l’avis bien tranché qu’a Pascal Lafosse sur ce changement de processus qui ne permet pas, selon lui, “de répondre à la demande de plus en plus criante en policiers”.