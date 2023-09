Quiévrain/Mons : Les représentants de la SNCB, d’Infrabel et du cabinet du ministre attentifs aux doléances des navetteurs de la ligne 96

Les problèmes des usagers de la ligne 96 reliant Quiévrain à Mons et Bruxelles sont-ils en passe d’être réglés ? C’est en tout cas en ce sens que se sont réunis les navetteurs ainsi que les représentants de la SNCB, d’Infrabel et du cabinet du ministre Gilkinet ce samedi. Différents témoignages ont ainsi pu être livrés tout comme un compte rendu de la situation quotidienne des usagers. Ils sont d’ailleurs unanimes en disant que les annulations de train et les retards n’ont que trop duré. La réunion s’étant montrée constructive, les différentes parties vont désormais tenter de trouver des solutions avant de se réunir à nouveau.