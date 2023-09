Après trois ans d’absence, le Grand Prix Pino Cerami sera à nouveau organisé entre Mons et Frameries

Le départ sera donné à 13 heures depuis la Grand-Place de Mons. L’arrivée sera quant à elle organisée sur le territoire de Frameries, en haut de la rue Ferrer. “Le dernier vainqueur remonte à 2019. Les dernières éditions ont été annulées pour cause de crise sanitaire et le comité était à bout de souffle. Il a été restructuré”, précise Pol Bouviez, vice-président de l’asbl Wallonia Samyn, désormais à la tête de l’organisation.

Un nouveau parcours

”Nous avons prévu un parcours permettant de quitter Mons pour rejoindre Frameries en passant par Ghlin, Maisières, Nimy, Obourg, Le Roeulx et Estinnes avant de rejoindre Quévy et Frameries. Les coureurs passeront notamment par la chaussée Brunehaut à Sars-la-Bruyère, un tronçon pavé d’1,8 kilomètres.” Une alternative proposée à la suite de la suppression par le passage de la Tienne du Dragon, à Colfontaine.

”On voulait proposer une petite difficulté malgré tout pour éviter que la course ne soit qu’un sprint en sachant qu’il était vraiment difficulté de maintenir une traversée du Borinage, avec des passages par Quaregnon et Colfontaine. D’un point de vue mobilité, nous rencontrions systématiquement des difficultés.”

Bref, 2023 sera une année placée sous la nouveauté à plus d’un égard. “Pour des raisons budgétaires et parce que nous n’avions pas la certitude de rassembler le financement requis, l’événement sera proposé en 1.2 et non plus en 1.1. Nous accueillerons de belles équipes mais pas de grands noms sportifs, comme cela peut être le cas sur le GP Samyn”, précise encore Pol Bouviez.

”L’objectif pour les prochaines éditions sera bien entendu d’aller chercher les sponsors afin de pouvoir revenir en 1.1. Ce qu’il faut retenir, c’est que le GP Cerami fait partie intégrante du patrimoine sportif de la région et que personne ne souhaitait le voir disparaître. Le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont, a fait ce qu’il a pu pour trouver une structure suffisamment forte pour en assurer la reprise… Et espérons-le, la pérennité.”

Du sport mais pas seulement

On notera par ailleurs qu’en parallèle de l’aspect sportif, la commune célébrera les 60 ans du GP Cerami (1963-2023) avec une exposition commémorative dédiée à Pino Cerami. Cette dernière sera accessible à partir de ce mardi 26 septembre jusqu’au lundi 2 octobre à l’Épicentre de Frameries, grâce à la générosité de tous ceux qui ont partagé leurs précieuses archives.

Une veillée en mémoire de Pino Cerami aura également lieu le vendredi 29 septembre à l’Épicentre de Frameries, accompagnée de la diffusion de reportages sur l’histoire du cyclisme régional. En plus de l’exposition, des bâches à l’effigie du coureur seront installées à différents endroits du parcours de la course pour honorer sa mémoire.