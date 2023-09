Assises du Hainaut : le papa d’Enzo ne croit pas aux aveux de sa femme, au fond de lui

Le couple s’est rencontré en 2010. Deux ans plus tard, il se mettait en ménage, d’abord chez ses parents à lui, puis chez ses parents à elle et enfin dans un appartement à Quiévrain.

Le témoin n’a plus de contact avec ses parents, parties civiles au procès, depuis la mort de sa fille, en octobre 2017. “Ma compagne était anéantie. On nous a toujours dit que c’était une mort-subite”, dit-il. Au moment du décès de son fils, il a appris que sa fille avait injecté du liquide, ce qui a causé de la mort. “On nous a menti durant trois ans”.

Deux mois après le décès, le couple se marie et Madissone se retrouve enceinte d’Enzo. “Cet enfant était désiré par les deux”, déclare son mari. Toutefois, il déclare que son épouse était insupportable, elle lui envoyait de nombreux messages, ce qui l’ennuyait. Madissone souhaitait l’avoir près de lui.

Le 16 juillet à Hornu

Le 16 juillet 2019, le papa travaillait quand son épouse l’a appelé pour signaler que le petit faisait un malaise. Il a prévenu les secours et il est rentré chez lui. “Quand je suis rentré, j’ai vu mon petit avec le regard égaré, il était conscient. J’ai pété un plomb. Sa grand-mère s’occupait de lui, Madissone pleurait, elle était hystérique”.

Le papa est parti à la recherche de l’ambulance, qui n’était toujours pas arrivée. Il l’a croisée deux minutes après son départ. “Quand je suis rentré, Enzo était dans les bras de sa grand-mère. J’ai laissé travailler les infirmiers, je suis resté dehors. Le SMUR est arrivé plus tard”.

L’enfant a été embarqué dans l’ambulance. Madissone ne l’a pas suivi, “car elle était trop choquée”. Le témoin suppose que sa belle-mère s’est imposée pour accompagner le petit.

Le témoin ne se souvient plus de l’arrivée à l’hôpital, trop ému par les événements. Il a passé la nuit avec sa femme et son enfant. “Après le décès de la petite, on était méfiant”. Il raconte que son épouse a nourri l’enfant, avec le lait qu’il était allé chercher en fin de matinée.

Transfert à Jolimont

Le papa a passé la nuit du 17 au 18 juillet à l’hôpital d’Hornu. Il est parti en fin de matinée pour chercher des vêtements chez lui, et il est passé chez ses beaux-parents, car il avait besoin de parler de son couple, qui n’allait pas bien suite aux disputes et aux sauts d’humeur de sa femme, de son petit. “Je suis resté une heure et demie. Madissone m’a appelé pour me dire que l’enfant faisait un autre malaise, je lui ai répondu que l’enfant était en sécurité à l’hôpital”.

L’homme se rend alors à l’hôpital et constate que son fils est en réanimation. “Madissone était en panique, elle pleurait”. Ses beaux-parents sont arrivés. Madissone se disputait avec sa maman. “Mes beaux-parents ne voyaient pas l’utilité de mettre l’enfant à la crèche”. Il n’a pas vu la gifle, mais son épouse lui en a parlé.

L’enfant a été transféré à Jolimont. “On était d’accord tous les deux”, dit-il alors que l’acte d’accusation mentionne que l’accusée s’y était opposée. Le témoin ne se souvient plus de ces faits traumatisants. “Quand on a appris que le petit était en état de mort cérébrale, on était choquée, elle pleurait”.

Le papa se souvient que son épouse lui a envoyé un SMS pour lui dire qu’elle préférait vivre avec lui qu’avec Enzo. Il met cela sur le compte de la dépression dont souffrait son épouse.

Vivre ensemble

Après le décès, le couple décide de vivre ensemble, “avec des hauts et des bas”. Son épouse ne lui a jamais raconté ce qui s’était passé dans la chambre de l’hôpital d’Hornu. “Elle se sent coupable, un peu”, répond le témoin à une question du président.

Pour le papa, c’est inimaginable de penser que son épouse ait pu tuer son fils, “car c’était une maman aimante”. Il raconte que son fils prenait le biberon du soir, uniquement avec sa maman, malgré ses efforts.

“Vous a-t-elle raconté qu’elle a étouffé votre fils en posant ses mains sur son thorax ? ”, demande l’avocat général. “Non”, répond le papa d’Enzo. “Pourtant, elle a déclaré qu’elle en avait parlé avec son psychiatre, ses avocats et son mari”, remarque l’avocat général. Le témoin répond qu’ils ont eu peu d’échanges sur le sujet. “S’il y a eu un geste de sa part, je suis certain qu’il n’était pas voulu” dit-il

Me Fabrice Guttadauria renchérit, “et si elle vous dit que ce geste était voulu ? ” Le témoin raconte qu’il ne serait plus avec elle. “C’est ce qu’elle a pourtant dit ici, vous la croyez ou pas ? ” demande Me Guttadauria. “Au fond de moi, non”, répond le papa.

L’avocat des parties civiles revient sur une autre scène, qui s’est déroulée en juin. L’enfant était heureux de voir son papa, son protecteur, selon un témoin. “Mon tort, mon regret est d’avoir trop travaillé et ne pas avoir été plus disponible pour mon fils qui, chaque soir, me tendait les bras”, répond le papa.