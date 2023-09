Assises du Hainaut : le petit Enzo était en bonne santé et ne présentait aucun signe externe de maltraitance

Sur la table d’autopsie, il y a un bébé décédé. L’image fait froid dans le dos. L’enfant était bien portant et, selon les médecins, il ne présentait aucun signe externe de maltraitance. L’examen confirme qu’il ne souffrait d’aucune malformation cardiaque et les médecins n’ont relevé aucune trace d’infection. “C’était un enfant en bonne santé”, indique le docteur Philippe De Waele, médecin légiste.

Le docteur Grégory Schmidt, chargé de faire des analyses microscopiques sur les organes du bébé, n’a remarqué aucune lésion cérébrale, sauf des signes liés à une anoxie, soit une privation d’oxygène. Le foie et le cœur étaient normaux. Un œdème pulmonaire a été retrouvé lors de l’examen médico-légal, avec des aspects congestifs. “Tous ces symptômes sont décrits dans une cause d’asphyxie ou dans une réanimation avec ventilation et réanimation”, indique le docteur Schmidt.

Experts et contre-experts

Tiens, tiens… La maman de l’accusée a demandé une contre-expertise à un médecin, lequel conclut que l’origine de la mort est à retrouver dans le processus de réanimation avec intubation et ventilation. “Je suis d’accord avec son analyse, mais je ne suis pas d’accord avec sa conclusion. Ce n’est pas correct de dire que la mort est due exclusivement à la réanimation”, répond le docteur Schmidt, qui privilégie, avec ses confrères réunis en collège, la thèse d’une asphyxie mécanique.

“Vous excluez donc un décès causé par une réanimation ? ” demande Me Fabrice Guttadauria, pour les parties civiles. “Oui, il n’y a aucun lien entre la réanimation et le décès”, répond le docteur Schmidt.

La cour précise cependant que le médecin qui a été appelé par la maman de l’accusée n’a jamais rencontré l’enfant, ni sa maman. Il s’est prononcé en consultant uniquement des documents qui lui ont été donnés.

Prises de sang

Le 16 juillet 2019, l’enfant a été envoyé aux urgences de l’hôpital Epicura à Hornu. Son sang était acide, avec un taux d’acidose lactique de dix (la moyenne est de 1,5 chez un adulte), en raison d’un manque d’oxygène. Trois heures plus tard, ce taux était revenu à la normale et l’enfant avait récupéré.

Le 18 juillet, quand l’enfant a fait un autre malaise à l’hôpital d’Hornu, le taux d’acide était remonté à 20, en raison d’un accident aigu très important. “Il s’est passé un événement prolongé qui a fait en sorte que l’enfant a été privé d’oxygène durant deux à cinq minutes”, indique un pédiatre. Ce qui correspond aux cinq minutes durant lesquelles Madissone Massy a appelé les infirmiers à cinq reprises, déclarant que les quatre premiers appels étaient accidentels. Selon les experts, elle aurait dû se rendre compte que l’enfant était mal, puisque l’infirmière a retrouvé le bébé dans le lit adulte en état de mort apparente avec cyanose faciale.

Incidents similaires

Selon les légistes, les incidents du 16 et du 18 juillet sont similaires, mais l’intensité était plus importante le 18. Lundi matin, l’accusée a déclaré qu’elle avait appuyé sur le thorax de son fils, avec une certaine force. L’enfant était recouvert d’une couverture, jusqu’au nez. Pour les légistes, c’est compatible avec l’examen médico-légal. Mais selon eux, ce n’était pas un geste involontaire.

“L’acte volontaire n’a jamais été contesté, c’est l’intention d’homicide qui est contestée. Madame n’a jamais eu l’intention de tuer son fils”, insiste Me Marc Preumont, avocat de l’accusé. La question des coups et blessures ayant provoqué la mort sans intention de la donner, sera probablement posée aux jurés par la défense.