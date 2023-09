L’handisport à nouveau à l’honneur à Elouges ce week-end à l’occasion du Festi’IncluS

Les initiatives en faveur de l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap dans le sport ont donc le vent en poupe à Elouges. “Le Festi’IncluS offre une occasion unique pour les familles de s’amuser, sans se préoccuper d’un budget restreint. Tout au long de l’après-midi, les participants pourront profiter d’une exposition de véhicules, danser sur les rythmes entraînants d’un DJ, se faire modeler des ballons par un sculpteur talentueux, et bien plus encore. De plus, un village des associations sera présent, permettant aux visiteurs de découvrir les initiatives locales qui soutiennent l’inclusion, ainsi que des démonstrations de handisports”, indique Andrien Monsieur, créateur de l’asbl Loisirs IncluS.

Durant le week-end, diverses activités seront organisées pour sensibiliser les visiteurs aux handisports. Des démonstrations de cecifoot, d’handifutsal, d’handifoot, d’handibike ou encore de cardiogoal auront lieu en ce sens. “La première édition des Inclus Awards, une cérémonie de remise de prix visant à récompenser les personnes et les clubs qui s’investissent dans l’Inclusion aura également lieu le samedi 30 septembre”, ajoute Adrien Monsieur.

Ce premier festi’IncluS sera organisé par Loirsirs IncluS ASBL, Futsal jeunes Sainte Odile et Le monde de Rosy, trois associations engagées dans la promotion de l’inclusion et de la diversité au sein de notre société. Leur travail acharné a permis de mettre en place ce Festi’IncluS, qui rassemblera des individus et des organisations souhaitant créer un monde plus inclusif pour tous. Une surprise exceptionnelle attend également les visiteurs. Avis aux amateurs donc !