Assises du Hainaut : les avocats des parties civiles estiment que l’accusée a instrumentalisé son fils pour faire revenir son mari auprès d’elle

Les avocats de la partie civile, Me Laura Danneau et Me Fabrice Guttadauria, ont plaidé devant la cour d’assises, mercredi, dans le cadre du procès de Madissone Massy. Ils ont posé la question de la tentative d’assassinat pour les faits du 16 juillet, alors qu’elle est accusée de coups prémédités sur son fils Enzo, âgé de 9 mois. Pour les faits du 18 juillet, les avocats considèrent qu’il s’agit bien d’un assassinat, et non de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.