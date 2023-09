La nouvelle cité administrative de Jurbise devra être construite avant 2026 : la demande de permis sera introduite cette année

Aujourd’hui, le projet avance bien puisque ce mardi, il a pu être présenté à l’ensemble du personnel et ensuite au conseil communal par le bureau ABC. La demande de permis devrait être introduite d’ici la fin de cette année, pour une réception définitive de chantier en mars 2026 au plus tard, obligatoirement puisque des subsides sont octroyés dans le cadre du plan de relance.

Il faudra donc faire vite, mais le collège communal se montre confiant malgré des délais serrés. La nouvelle cité administrative sera située face au château et au parc communal, au niveau de la rue du Moustier.. La commune avait en effet racheté la parcelle, d’une superficie de près de deux hectares, il y a environ un an. Elle accueille aujourd’hui encore des préfabriqués qui avaient pris feu en juillet dernier et qui devront donc être évacués.

”Le château est magnifique mais il est extrêmement énergivore”, concède Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. “Il est aujourd’hui de notre devoir de rationaliser nos dépenses tout en offrant au personnel et aux citoyens plus d’efficacité. Nos services travaillent déjà presque quotidiennement ensemble. Dès demain, les échanges seront encore plus simples.”

Pas question pour autant de déserter le château et de le laisser à l’abandon. Il sera toujours investi pour les mariages, les réceptions, les conférences ou pour l’organisation d’expositions. “Cela fait partie de notre patrimoine. Y laisser nos services de manière permanente n’est pas idéal mais pour des événements ponctuels comme des mariages, il reste tout à fait adapté.”

Concrètement, le coût total du projet est estimé à quelque dix millions d’euros. La commune pourra compter sur un subside de 4,8 millions d’euros. La cité administrative devrait s’étaler sur trois étages. Elle abritera, au rez-de-chaussée, des bureaux, le service population ou encore des salles de réunion tandis que les services du CPAS et quelques services communaux seront installés au premier étage.

Pensé dans une logique de rénovation énergétique (les subsides wallons y sont conditionnés), le projet prévoit également du parking, des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques ou encore des bornes de recharge pour véhicules électriques. “C’est vraiment un beau projet à côté duquel on ne peut pas passer”, conclut encore la bourgmestre.