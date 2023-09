Pénurie médicale dans la région Mons-Borinage: la pénurie se confirme à Hensies, Honnelles, et Quaregnon et s'aggrave encore à Lens

L'an dernier par exemple, les communes de Quévy, Hensies et Saint-Ghislain se trouvaient sous le seuil de deux dentistes pour 1000 habitants (les données disponibles au niveau de l'adresse effective des dentistes rendent cependant difficile la possibilité d'obtenir des données totalement fiables) tandis que les communes de Boussu, Hensies, Honnelles, Lens et Quaregnon étaient quant à elles en pénurie de médecins généralistes.

A la faveur d'une question de Jacqueline Galant (MR), la ministre de la santé, Christie Morreale (PS) a confirmé qu'en 2022, 20 nouvelles installations et 13 départs (le plus souvent à la retraite) avaient été comptabilisés. "Grâce à plusieurs installations, la Commune de Boussu n’est plus en pénurie. Quatre communes, à savoir Hensies, Honnelles, Lens et Quaregnon sont toujours en pénurie", souligne la ministre.

"La situation s’est par ailleurs aggravée à Lens, où la densité médicale est désormais inférieure à 90 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des dentistes, si les dentistes ont été obligés de mettre à jour leurs données comme cela était prévu, notamment l’adresse de leur cabinet auprès de l’INAMI, les chiffres varient de 12,4 dentistes/100 000 habitants à Quévy à 73,5 à Mons."

Christie Morreale poursuit: "En outre, la réforme de l’organisation de la première ligne d’accompagnement et de soins (Proxisanté) qui est en cours de finalisation (avec passage en première lecture de l’avant-projet de décret Proxisanté), met clairement le médecin généraliste au centre du dispositif et, ce faisant, propose de revoir les missions des cercles de médecine générale et les actions menées dans le cadre du dispositif Impulseo, en concertation avec les représentants des médecins généralistes afin que la politique en la matière reste en phase avec la réalité des praticiens."

Un groupe de travail spécifique "Médecine générale" a par ailleurs débuté ses travaux début septembre avec toutes les parties prenantes. "Dans ce cadre, il a été également décidé d’inviter les pouvoirs locaux à se joindre à la réflexion pour une pertinence plus fine des leviers possiblement activables", précise la ministre, bien consciente que cette pénurie reste préoccupante et problématique à bien des égards.

Pour rappel, la prime Impulseo I est une intervention financière destinée à l'installation des médecins généralistes dans une zone considérée en pénurie. Elle ne peut être demandée qu'une seule fois et est comprise entre 20 000 et 25 000 euros. Elle est destinée à l'aide à l'installation: bien matériels et immatériels tels que l'achat d'une voiture, le rachat de patientèle,... et le praticien s'engage à rester durant cinq ans dans une zone de pénurie.