Assises du Hainaut: les avocats de Madissone Massy plaident le doute sur l’intention d’homicide

Les avocats estiment qu’il faut faire un cheminement dans l’esprit de la maman, sur base des éléments objectifs tels que les expertises en santé mentale. “Elle a une faible estime de soi, elle est dans un isolement rarement vu. Elle se sent, en permanence, peu sécurisée. Le contact avec autrui ne la rassure même pas. Elle craint l’abandon. Elle a besoin que son mari soit à côté d’elle, pour calmer ses angoisses”. Cette fragilité anxiodépressive existait déjà avant la naissance de son premier enfant, estime la défense. Le deuil n’a fait que le renforcer.

Elle ne supporte pas l’imprévu

Les avocats notent que leur cliente ne supporte pas l’imprévu, qu’elle n’aime pas sortir de ses automatismes. “Alors elle tente de conserver le contrôle, jusqu’au moment où elle se laisse submerger par ses angoisses”.

Selon ses avocats, l’accusée met alors en place des mécanismes de défense, à commencer par le mensonge, “qui est la composante majeure du syndrome de Münchhausen par procuration”, insiste Me Meurice. Ce syndrome existe chez l’accusée, estime Me Meurice. “L’enfant devient un otage psychologique, celui qui permet d’apaiser l’angoisse. Enzo en a fait les frais. Enzo en est mort”.

Toutefois, les avocats estiment que cela ne signifie pas qu’elle a voulu la mort de son fils.

Perdition psychologique

L’accusée est en perdition psychologique complète, depuis le décès de sa fille en octobre 2017, “mais elle ne va pas le reconnaître et la situation s’aggrave trois mois avant la naissance de son fils”. Pris par son travail, le mari laisse l’accusée seule.

Dès le mois de mai 2019, les visites aux urgences se multiplient. En juillet, ils sont trois. Ils multiplient les activités durant la semaine de congé de son mari, “et pour la seule et unique fois, elle dira : j’étais heureuse”.

Mais son mari retrouve au travail et Enzo rentre en crèche. L’accusée se retrouve seule avec ses angoisses.

Le 16 juillet, ils rentrent tous les trois à la maison, mais le mari doit repartir au boulot. “Et là, c’est l’angoisse complète. Elle veut faire revenir son mari, parce qu’elle sait que s’il arrive quelque chose à l’enfant, il accourt”. Dans son mode de fonctionnement, elle appelle son mari, puis sa maman, et enfin les secours en troisième lieu. “L’enfant a peut-être fait un boum sur son tapis de jeu. Il est cependant certain qu’il a fait un malaise et qu’elle a dû lui faire quelque chose”.

La défense conteste la tentative d’assassinat, soutenue par les autres parties au procès. “Quel élément indépendant de sa volonté qui est venu entraver son projet de tuer son fils ? Elle est seule avec lui et a tout le temps de s’en assurer avant d’appeler”.

Selon les autres parties, il y a les recherches sur internet. “Vous n’avez pas à imaginer ce qui est apparu sur la page parce que vous n’avez pas le contenu. L’avocat général vous dit qu’elle a regardé un mode d’emploi. Et si moi je vous dis qu’elle a peut-être regardé comment s’arrêter à temps”.

Enzo, le permis de téléphoner

Le 18 juillet, c’est le drame à l’hôpital d’Hornu. Enzo fait un malaise et est envoyé en urgence à l’hôpital de Jolimont. Il décède quatre jours plus tard et sa maman est accusée de l’avoir assassiné. L’accusée reconnaît avoir appuyé sur le thorax de l’enfant, mais elle conteste l’intention d’homicide.

Selon son avocate, l’accusée a multiplié les angoisses. “Elle voulait rentrer chez elle, l’hôpital refuse. Première angoisse. Le mari s’absente. Deuxième angoisse exprimée dans les SMS. Le troisième facteur, c’est sa maman qui répond au téléphone et qui lui ordonne de lui foutre la paix. Elle n’ose plus téléphoner, en raison du comportement de sa maman. Mais l’angoisse va encore augmenter d’un cran. Pour que son mari revienne, il lui faut un permis de téléphoner, Enzo a fait un nouveau malaise”.

Selon son avocate, l’accusée a pensé qu’elle s’était arrêtée à temps. “Elle a réagi calmement après les faits. Elle appelle les infirmières et son mari. Elle est persuadée que son fils va revenir, comme le 16. Les infirmières diront qu’elle n’avait pas l’air de se rendre compte de la situation”.

Pour la défense, l’intention d’homicide est douteuse, et ce doute doit profiter à l’accusée.

En ce qui concerne la préméditation, l’avocate ne voit aucune place pour la réflexion.

Répliques

Lors des répliques, Me Fabrice Guttadauria n’a pas caché sa surprise face “à une plaidoirie décousue de la défense”. L’avocat se demande où est le doute. “L’accusée a développé tous les moyens pour aboutir à la mort et elle en a accepté le risque”.

L’avocat général répond qu’il n’a jamais parlé d’un mode d’emploi pour l’étouffement. “On est en train de nous dire qu’une recherche avec de tels mots-clés ne serait pas l’expression d’une volonté de le tuer, mais de le sauver. C’est d’un cynisme”.

Concernant le doute, le magistrat du parquet estime qu’il n’est pas raisonnable. “Au travers l’étouffement, elle a atteint son but quand elle appelle les secours. L’enfant est déjà en état de mort cérébrale”.

Quant à Me Marc Preumont, il estime que la cour de cassation a tort concernant le dol éventuel, plaidé par son confrère de la partie civile.

Le jury partira débattre sur la culpabilité de l’accusée, jeudi matin.