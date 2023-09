À Hornu, les clients peuvent se faire tatouer… en laissant le hasard décider pour eux !

”Quand on a installé la machine, les clients étaient d’abord un peu réticents. Puis ils se sont laissés tenter”, explique Eva Moerman, tatoueuse/perceuse. “Ce sont généralement des gens qui sont déjà tatoués mais il n’y a pas de profils spécifiques. Ils sont jeunes ou moins jeunes e décident simplement de laisser le hasard décider.” Pas plus tard que ce vendredi matin, un couple avait décidé de franchir le pas.

L'enseigne souhaitait développer un concept inédit tout en permettant aux clients de se faire tatouer “à petit budget.” “Le client paie 50 euros et a trois chances. Il y en a pour tous les goûts dans la machine, il est rare qu’aucune des trois propositions ne convienne. Certains sont plus féminins, d’autres plus masculins mais on essaie de s’adapter aux tendances du moment.”

Papillons, fleurs, personnes de manga, mots ou phrases, les “flashs” sont aussi nombreux que diversifiés. “On alimente régulièrement la machine car on tatoue deux à trois personnes chaque jour grâce à elle ! C’est un succès un peu fou mais c’est super chouette de voir que les gens lâchent prise et se prêtent au jeu.”

Dans quelques rares cas cependant, aucun des trois tatouages ne convient au client. “On propose alors de reprendre une ou deux autres balles, même si ce n’est pas le but premier. Et si, vraiment, le client ne trouve pas son bonheur, on propose de partir sur un projet personnalisé. Ça doit vraiment rester exceptionnel mais on ne pousse pas à tout prix le client car on reste bien conscient que ce sera à vie ancré dans sa peau.”

Pour susciter encore un peu plus la curiosité et l’enthousiasme des amateurs, un bon de 150 euros est également glissé dans la machine. De quoi se laisser tenter par une œuvre peut-être plus imposante et travailler ?