Concrètement, à 14 h 30, un atelier “labo philo” leur sera proposé par Picardie Laïque. Le labo philo a vocation à développer l’esprit critique par le biais d’animations basées sur les méthodes des nouvelles pratiques philosophiques. À travers diverses activités, les participants seront invités à penser par et pour eux-mêmes et avec les autres. Ce dimanche, les thèmes de la famille et de l’intergénérationnel seront plus spécifiquement développés.

A 16 h 30, c’est le spectacle “Ma grand-mère est une aventurière” qui sera joué. “C’est vraiment un magnifique spectacle de marionnettes actionnées par les comédiens, dans un décor assez magique à l’ambiance Amélie Poulain”, détaille Florence Monier (PS), échevine de l’action sociale. En fouinant dans les affaires de sa grand-mère, une fillette découvre l’image d’une femme aux antipodes de ce qu’elle pensait connaître.

Le spectacle fait la peau belle à l'intergénérationel. ©D.R.

Sortis de leurs cartons, photos et carnets de voyage livrent un passé rocambolesque et élargissent la vision de son propre destin. “C’est un spectacle qui dure 45 minutes et qui est accessible dès 6 ans. Preuve une fois encore que nous misons avant tout sur le mélange des générations. Nous restons convaincus que les échanges entre nouvelle et plus ancienne générations doivent être encouragés et protégés.”

Le spectacle est par ailleurs inspiré de quelques faits historiques et d’exploits de femmes qui ont marqué l’Histoire, d’une façon ou d’une autre. “On évoque par exemple l’histoire d’Annie Edson Taylor, institutrice de 63 ans, qui voulait créer l’exploit et qui a donc été la première à descendre les chutes du Niagara en tonneau de bois.” Les faits se sont produits en 1901 jusqu’à la fin de sa vie, elle a conté ses aventures.

”On profite régulièrement des journées internationales pour mettre à l’honneur nos citoyens, qu’il s’agisse des personnes en situation de handicap, les femmes via la journée internationale de leurs droits,… On a vraiment cette volonté d’inclure tout le monde, d’être une ville où chacun trouve sa place”, ajoute l’échevine.

”Avec près de 5000 seniors sur notre territoire, on juge important de leur offrir des activités et des espaces de rencontres.” Ce sera chose faite ce 1er octobre au Jardin du cloître (37, grand Place). Ce sera aussi le cas le 11 octobre prochain lors du carrefour des aînés, qui abordera Internet et la cybersécurité.

Notons encore que les activités sont gratuites et qu’en cas de difficulté de déplacement, le taxi loisir est mis gratuitement à la disposition des personnes qui auraient besoin.