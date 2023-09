À l’époque, ils étaient mariés et ils habitaient Mons. “Il est entré, très énervé et sous influence du cannabis. Il pensait que je le trompais. Je tenais le téléphone en main et j’étais en train de faire ma commande de courses. Il a voulu prendre le téléphone, il est passé au-dessus de moi et s’est agrippé à ma gorge. Je suis tombée”, raconte la victime. Johan conteste avoir porté des coups. “Il n’y a eu aucun contact physique”, dit-il.

Pas un ange, selon la partie civile

Pour l’avocat de Lola, il y a des éléments qui permettent d’affirmer que Johan n’est pas l’ange qu’il prétend être. “Un psychologue affirme que le lien entre l’agression et ses problèmes d’ordre psychologique est établi”, raconte l’avocat. Il demande une expertise judiciaire.

Pour le ministère public, Lola est crédible et un certificat médical confirme sa déclaration. L’accusation estime que c’est un geste volontaire. Toutefois, le ministère public remarque que le prévenu n’est connu que du tribunal de police, pour une seule infraction. De plus, les faits sont relativement anciens. “À titre exceptionnel, je ne m’oppose pas à une mesure de faveur, assortie de conditions probatoires. La grâce ne passe qu’une fois. Au moindre écart de conduite, il sera renvoyé devant le tribunal pour révocation de son sursis”.

La défense contre-attaque

L’avocat de Johan ne conteste pas la consommation de cannabis, mais à usage thérapeutique en raison de problèmes de dos. “Je constate toutefois que les déclarations de madame ne correspondent pas à ce qui est écrit dans le certificat médical” plaide-t-il.

L’avocat critique aussi l’expertise en santé mentale. Il estime que le psychiatre s’est laissé embarquer par le rapport du conseil technique de la partie civile. Madame aurait d’autres sources de problème. L’incapacité de travail de plus de quatre mois est remise en question.

Il ne croit pas la victime quand elle parle de violence conjugale depuis le début de leur séparation. “Le tribunal est saisi d’un seul fait et pas d’un contexte de violence conjugale”.

Enfin, la victime a déclaré qu’elle craignait une vengeance dans le chef de son ex-mari. Ce dernier explique qu’il est parti vivre loin de Mons pour ne plus la croiser. D’ailleurs, c’est la première fois qu’ils se croisaient depuis leur séparation.

Jugement mi-octobre.