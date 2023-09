Usine de biométhanisation à Hautrage : Wallonie Entreprendre signe une lettre d’intention et va acquérir une participation minoritaire dans le projet

En d’autres termes, WE s’est engagé à assurer son soutien tout au long des démarches et a formalisé son intention de mener à bien une action spécifique. Selon son contenu, cette lettre d’intention peut être plus ou moins détaillée et avoir une valeur juridique plus ou moins contraignante. Pour l’heure, tout juste sait-on que WE a marqué son intention d’acquérir une participation minoritaire dans l’usine de production de biométhane.

On rappellera cependant qu’à ce stade, rien n’est encore fait. Une demande de permis a bel et bien été introduite et l’enquête publique s’est clôturée le 20 septembre dernier. De nombreux citoyens se sont mobilisés pour formuler leurs craintes de voir pareil projet se développer à deux pas des habitations et d’écoles, dans un zoning qui abrite déjà des usines classées Seveso. Les risques accrus d’accidents, les impacts sur la santé, l’environnement et la mobilité ont notamment été soulevés.

Ce projet d’usine de biométhanisation n’obtient pas non plus le soutien des élus locaux, dont la marge de manœuvre reste cependant limitée puisque la ville de Saint-Ghislain ne disposera que d’un avis consultatif. Développé par CIP et la société de développement locale Cryo Advice, avec l’aide du fournisseur en technologie Lundsby, le projet doit permettre la transformation de 900 000 tonnes de matières organiques en biométhane, en CO2 valorisable et en bio-engrais.

”L’usine permettra de réduire les émissions de CO2 de 250 000 tonnes par an et de créer jusqu’à 50 emplois locaux lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle. L’investissement total devrait atteindre 150 à 250 millions d’euros”, indiquent les partenaires. Des éléments qui ne suffisent pas à convaincre la population qui estime qu’elle subira les nuisances alors que 80 % du lisier traité sera importé depuis la Flandre.