Dour : l’asbl Rési-Liance prépare une nouvelle édition de la Race for the Cure

L’asbl Rési-Liance de Dour s’impliquera dans la bonne organisation de l’événement. L’objectif sera évidemment de battre tous les records pour permettre à Think Pink de collecter de nombreux dons en faveur de la lutte contre le cancer du sein. “L’asbl a pu se créer grâce au soutien des citoyens. Pour la petite histoire, lors de la Race for the Cure 2022, notre équipe de bénévoles œuvrait déjà à son organisation. Grâce à la générosité des citoyens, nous avions pu récolter 10 173,50 euros au profit de Think Pink”, indique l’asbl.

Il sera à nouveau possible de soutenir Think Pink le 22 octobre prochain lors de la Race for the Cure 2023. Les participants seront alors invités à marcher ou courir trois ou six kilomètres pour la bonne cause. Pour rappel, la Race for the Cure est le plus grand événement sportif de mobilisation pour la santé des femmes en Europe. Cet événement aide les organisations et les hôpitaux qui luttent contre le cancer du sein à collecter des fonds et à sensibiliser la population. Avec 500 000 nouveaux diagnostics et 125 000 décès liés au cancer du sein chaque année en Europe, ces fonds sont d’une importance vitale.

En coordination avec plus de 25 organisations de lutte contre le cancer du sein en Europe, Think Pink se mobilise donc pour envoyer un signal fort : celui de soutenir ensemble la lutte contre le cancer du sein. “Nous sommes prêts à sensibiliser un maximum de personnes et ainsi battre le record d’inscriptions de l’année passée. Notre mission de sensibilisation et de soutien à la lutte contre le cancer du sein reste toujours d’actualité”, conclut Think Pink.

Les inscriptions pour la Race for the Cure de Dour sont d’ores et déjà lancées. Avis aux amateurs.