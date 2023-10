Quiévrain : Une prime de 30 euros pour l’adoption d’un animal de refuge offerte à une trentaine de ménages en 2024

Il n’y a pas de petites actions pour tenter d’améliorer le quotidien des refuges de la région, le PS de Quiévrain l’a bien compris et a décidé d’agir. “Nous avons ajouté un point à l’ordre du jour du dernier conseil communal dans le but de soutenir les refuges de la région. La majorité a approuvé avec quelques modifications notre proposition de prime de 30 euros à l’adoption d’un animal dans un refuge agréé. En 2024, la phase de test permettra à une bonne trentaine de ménages d’en profiter et ainsi aider les refuges agréés”, indique Jean-Pierre Landrain, chef de file du PS de Quiévrain.

Une prime qui encouragera peut-être les citoyens à se tourner vers les refuges pour l’adoption de leur futur animal de compagnies. En août dernier, ces derniers lançaient un véritable appel à l’aide. “On a entre 15 et 20 demandes d’abandon chaque jour et on est obligé de dire non, non, encore non”, regrettait Olivier Brevalle, agent d’accueil pour L’Étoile de Bonté, à Quaregnon. “Chaque année, on vit un peu la même chose mais une telle situation, c’est du jamais vu, c’est vraiment dramatique.”

Des abandons évitables réalisés par des propriétaires n’ayant pas pensé à toutes les conséquences de leurs actes. “Jeunes ou vieux chiens, il n’y a plus aucune distinction. Et si quelques raisons sont fondées, dans la majorité des cas, il s’agit d’excuses et de mensonges… Simplement parce que les gens n’ont pas réfléchi à ce qu’une adoption représentait”, dénonçait l’Arche de Noé de Maisières.

La prime de 30 euros offerte à quelques Quiévrainois ne changera évidemment pas drastiquement la situation mais pourra contribuer à alléger la peine des refuges. C’est probablement en multipliant ces initiatives que la situation pourra tendre vers un mieux.