BH-P Logements poursuit la rénovation de son parc locatif : “in fine, nous serons intervenus dans plus de 800 logements”

Les équipes de BH-P Logements, qui gère un parc immobilier de plus de 2000 logements répartis sur les communes de Boussu, Hensies, Honnelles et Quiévrain, n’ont pas à rougir de leur bilan. En effet, grâce aux subsides décrochés dans le cadre de divers appels à projets wallons, d’importants travaux de rénovation et d’amélioration ont pu être entrepris ces dernières années.