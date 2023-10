Carmine, 52 ans dont 23 en prison, agresse un couple de personnes âgées à Flénu afin de voler leur argent. Il risque une peine de quatre ans

Il y a un an, il avait déjà écopé d’une peine de trois ans de prison ferme pour des faits similaires. Pas de chance pour lui, il a été condamné par le même juge et poursuivi par le même substitut du procureur, qui ont tous les deux une excellente mémoire. Ainsi, ils se souviennent que Carmine avait déjà fait de belles promesses… qu’il n’a pas tenues !

Les faits

Le 23 mai 2023, Christian et Nicole, âgés de 74 et 75 ans, appellent la police. Ils déclarent avoir été victimes d’un vol avec violence, perpétré par deux individus minces. L’un était âgé d’une trentaine d’années et l’autre d’une quarantaine. Ils expliquent que le premier leur a demandé s’il pouvait passer un appel téléphonique depuis leur domicile. Naïvement, ils ont accepté. L’autre est entré à son tour.

Ils donnent une description précise des deux individus. Il ajoute que le plus vieux a pris de l’argent et qu’il a tenté de fuir. Christian l’a maîtrisé mais l’autre, qui se trouvait dans la cuisine, est intervenu en criant “Lâche mon copain ! ”. Ils ont ensuite pris la fuite, après avoir molesté le couple.

Les deux hommes sont facilement identifiables. L’un est coiffé comme un Peaky Blinder avec ses cheveux gominés en arrière sur une nuque rasée. L’autre a une coupe-au-bol. De profil, on dirait presque un monarque moyenâgeux au nez bien pointu.

Un appel depuis un magasin

Quelques minutes après les faits, le premier suspect se trouve dans un magasin où il demande l’autorisation de passer un coup de fil. Le commerçant trouve ça louche et appelle la police. Une patrouille intervient et le suspect tente de prendre la fuite. Les policiers l’interpellent. Interrogé par la police et le juge d’instruction, Carmine conteste les faits, bien qu’il soit reconnu par les victimes.

La police se lance à la recherche du second individu. Les enquêteurs s’intéressent au coup de fil passé depuis le magasin. Le numéro appartient à une dame dont le fils est bien connu des autorités judiciaires. Maxime, qui vit aux crochets du CPAS, utilise ce numéro. Il est localisé et interpellé non loin de la maison des victimes. Il correspond à la description faite par les victimes. Il conteste les faits, arguant qu’il est resté hors de la maison.

Les promesses de Carmine

Lundi, les deux hommes ont comparu devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut pour répondre d’un vol avec violence et de plusieurs circonstances aggravantes (nombre d’auteurs, vulnérabilité des victimes…). Carmine ne conteste pas les faits, mais déclare qu’il a agi sous l’influence de l’alcool et de médicaments, qu’il n’a pas l’habitude de consommer. Il demande au tribunal de ne pas augmenter sa détention et fait de belles promesses. Le président et le substitut du procureur remarquent qu’il avait chanté le même refrain, un an plus tôt quand il a comparu pour des faits similaires. Et il n’en a tenu aucune !

“Cette fois, il est bien décidé à prendre sa retraite judiciaire”, clame Me Benzerfa, son avocat. “Il ne conteste pas le vol, mais il soutient qu’il n’a pas usé de violence pour obtenir cet argent. Je plaide un sursis probatoire pour ce misérable qui a des problèmes d’alcool”, dit-il. Le procureur, lui, n’envisage rien d’autre qu’une peine de quatre ans de prison ferme. “C’est la seule solution”, martèle Céline Carette.

Participation punissable

Une peine de deux ans de prison est réclamée contre Maxime pour le vol avec violence et une amende contre les munitions retrouvées chez lui lors de la perquisition. Me Vervaeke, son avocate, remet en question la participation punissable et plaide son acquittement pour le vol avec violence.

“Ce jour-là, il se promenait avec Carmine, qu’il connaît sous le surnom de Simon, et celui-ci lui a dit qu’il se rendait chez les victimes pour passer un coup de fil. C’est quand Carmine a vu l’argent qu’il a voulu le prendre. Maxime ignorait les desseins criminels de Carmine, il n’y a eu aucun concert préalable entre eux”, plaide Me Vervaeke. Maxime soutient qu’il est entré dans la maison quand il a entendu son ami crier, mais qu’il n’a usé d’aucune violence.

Détenus préventivement depuis les faits, les deux hommes seront jugés le 16 octobre prochain