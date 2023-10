Colfontaine : un siège en moins pour Oxygène… Dont Jean-François Hubert pourrait prendre la présidence en vue du scrutin 2024

Quel avenir pour ce dernier alors que le scrutin 2024 se prépare ? Jean-François Hubert a confirmé sa démission, préférant se consacrer à ses activités au sein de la Petite Maison du Peuple. Quant à Olivier Hermand, il vient d’annoncer sa volonté de siéger en tant qu’indépendant. “Ce n’est pas la couleur politique ni un logo qui font l’élu, mais bien ses valeurs et ses convictions”, annonce ce dernier.

”Ces derniers mois, j’avais décidé de ne plus me représenter en tant que tête de liste pour 2024, étant dans le flou de la continuité du mouvement oxygène national et de l’absence de communication au sein du parti dans sa globalité.” Une décision qui passe plutôt mal dans le chef de Jean-François Hubert, qui estime que ce mandat, Olivier Hermand l’a obtenu grâce à sa présence sur les listes Oxygène, dont le parti se retrouve donc privé.

"Oxygène n'est pas mort !"

”De mon côté je pars mais je laisse ma place à Brigitte Legat”, insiste Jean-François Hubert. “J’ai pris la décision de ne plus avoir de rôle politique, de ne plus siéger au conseil communal. Mais Oxygène n’est pas mort : l’asbl est dissoute, oui, mais le mouvement citoyen continue et sera bel et bien représenté lors des élections communales.”

Une nouvelle structure devra être mise en place et le Colfontainois espère en prendre la tête. “C’est une décision qui devra être prise dans les prochains jours. Rassembler, discuter, échanger pour constituer des groupes capables d’être présents dans les conseils communaux, c’est un rôle que j’espère pouvoir endosser.”

Et de poursuivre : “Je suis attristé par la décision d’Olivier Hermand car le parti se retrouve avec un siège en moins alors qu’il avait été difficilement obtenu en 2018. C’est injuste pour celles et ceux qui travaillent au nom d’Oxygène mais aussi pour les électeurs qui ont voté pour un candidat présent sur la liste. On connaissait son intention mais il l’a confirmée en séance.”

Dans quelle mesure le mouvement survivra-t-il et parviendra à s’imposer en octobre 2024 ? La question reste ouverte.