L’école communale de Thulin récompensée pour les actions réalisées dans le cadre de la semaine de la Mobilité

”Des centaines d’actions à travers toute la Wallonie, mais surtout une énergie et une motivation sans faille : voilà ce que nous retenons de cette nouvelle édition de la Semaine de la Mobilité”, indique le SPW. “Des villages de la mobilité, quelques dimanches sans voiture, des tests de vélos électriques, des sorties pour les aînés en triporteurs, des challenges entre élèves et enseignants… Les initiatives pour une autre mobilité se sont enchaînées, toutes plus impressionnantes les unes que les autres.”

Une vitrine des actions possibles

En plus d’encourager l’utilisation de modes doux pour les déplacements quotidiens, la semaine de la Mobilité a pour objectif de démontrer les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage, les transports en commun, etc. “Il est important d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s’inscrit dans le développement durable”, ajoute le SPW.

Changer sa mobilité uniquement pendant une semaine ne sert cependant pas à grand-chose. Le changement, et plus particulièrement le changement dans les habitudes de déplacement, c’est un travail de longue haleine qui se mène tous les jours de l’année. “La semaine de la mobilité fait donc office de vitrine dans ce qu’il est possible de faire”, explique le SPW.

C’est en ce sens que plusieurs initiatives ont été récompensées par le Service Public de Wallonie. Dans la région de Mons-Borinage, l’école communale de Thulin décroche la première place dans le classement récompensant les meilleures écoles. Une autre première place revient à la délégation CSC, Alimentation et Services de l’ALE de Mons dans la catégorie meilleur projet mobilité porté par des représentants du personnel. Enfin, la Ville de Mons obtient une très louable seconde place dans la catégorie des meilleures administrations et institutions publiques.

Les gagnants ont remporté des lots d’une valeur de 1 000 à 2 000 euros, dépendant de leur classement. Ces lots ont un rapport étroit avec la mobilité et sont chaque fois adaptés au public des lauréats : des vélos à assistance électrique, une formation à l’éco-conduite, des trottinettes pour enfants, etc.