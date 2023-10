Les communes d’Hensies et Dour vont collaborer pour la bonne cause

La mobilisation va donc pouvoir prendre place à Hensies dans le cadre du mois d’octobre, placé sous le signe de lutte contre le cancer du sein par Think Pink. “Nous avons pu compter sur l’engagement de nombreux commerçants de l’entité pour mettre en place notre première action dans le cadre d’octobre rose. Elle consistera en une vente de rubans roses dans les commerces participants. Ces derniers ont reçu une boîte de rubans qu’ils mettent à disposition de leurs clients souhaitant participer à l’action. Des brochures informatives leur ont également été fournies afin que chacun puisse disposer de toutes les informations nécessaires sur cette action”, indique Clémentin Dehon, chargé de communication pour l’asbl Symbiose.

La commune d’Hensies ne s’arrêtera évidemment pas là dans son implication en faveur de la lutte contre le cancer du sein. “À la fin du mois, l’asbl Symbiose participera à la Race for The Cure à Dour pour montrer son soutien à la cause. Nous comptons d’ailleurs développer des synergies avec la commune de Dour pour, à l’avenir, pouvoir organiser des événements de plus grande envergure. Cette collaboration devrait être effective dès l’année prochaine”, poursuit Clémentin Dehon.

Les citoyens souhaitant également contribuer à la lutte contre le cancer du sein peuvent se rendre dans l’un des commerces participants à l’action de vente de rubans jusqu’à la fin du mois. La liste des participants est disponible sur la page Facebook de l’asbl Symbiose. Les inscriptions pour la Race for The Cure à Dour sont également toujours possibles. Le rendez-vous est fixé au 22 octobre prochain.