Quaregnon : Une soixantaine de personnes se mettront à la recherche de Pierre Pelseneer ce 7 octobre “nous espérons retrouver sa trace”

Habitué à monter sur son vélo quand le temps le permet, Pierre Pelseneer n’est cependant pas accoutumé à ne pas donner de ses nouvelles. “Notre papa était encore en forme et n’hésitait donc pas à aller faire un tour de vélo quand la météo le permettait. Il rentrait cependant toujours à la maison. Seuls quelques témoignages attestent de sa présence à Frameries le jour de sa disparition. À part cela, nous n’avons rien. Même son vélo n’a pas été retrouvé”, confie Maude Pelseneer, l’une des filles de Pierre.

Focus sur le Ravel 98

L’absence de nouvelles a donc de quoi interpeller et, surtout, inquiéter les proches de Pierre. Ces derniers ont donc décidé d’organiser une battue afin de tenter de le retrouver, ou d’au moins trouver un indice, qui pourrait relancer l’enquête. “Au début, nous voulions parcourir tout le Ravel 98 pour essayer de retrouver sa trace. Sous les conseils de la police, nous nous concentrerons principalement sur Frameries. Des battues y ont déjà été réalisées par la police mais nous ne perdons pas espoir. Nous allons nous concentrer principalement sur les zones où la végétation est abondante et aurait donc pu empêcher de voir notre papa directement”, poursuit Maude Pelseneer.

Pour les aider dans leurs démarches, la famille de Pierre pourra compter sur la zone de police Boraine pour encadrer la battue. Une soixantaine de bénévoles se sont également portés volontaires pour participer à la battue. “L’asbl française ARPD nous viendra en aide ce 7 octobre. Elle est spécialisée dans l’aide aux familles touchées par une disparition inquiétante. Un appel avait également été lancé sur les réseaux sociaux. Avec ces différentes aides plus les membres de la famille, nous devrions être une soixantaine ce 7 octobre. Nous serons alors répartis par groupe de dix pour élargir au maximum la zone de recherche. Chaque groupe sera muni d’un téléphone géolocalisable en permanence. Tout est prévu pour que la battue puisse avoir lieu en toute sécurité”, explique Maude Pelseneer.

L’angoisse s’installe

Chaque petit indice sera évidemment le bienvenu pour permettre à l’enquête d’avancer. En attendant, la situation se fait de plus en plus pesante pour la famille. “Nous avons la tête sur les épaules, nous savons bien qu’après trois mois, les chances de retrouver notre papa en bonne santé sont très faibles. Nous tenons tout de même à le retrouver pour mettre fin à notre stress, angoisse et incertitude”, conclut Maude Pelseneer.

Les personnes souhaitant aider la famille de Pierre Pelseneer à retrouver sa trace peuvent se rendre sur le groupe Facebook “Tous ensemble pour Pierre Pelseneer” pour s’inscrire à la battue. Il est tout de même conseillé de se trouver en bonne santé physique et mentale pour parcourir les nombreux kilomètres prévus lors de cette dernière.