Six ans de prison pour un prédateur qui a fait chanter des adolescentes à Jurbise, afin d’exiger des relations sexuelles. Il reste en liberté

Les policiers ont fait le lien avec plusieurs autres plaintes déposées par des parents d’adolescentes, victimes traumatisées du même homme dont le terrain de chasse se trouvait à Jurbise. Le suspect adoptait le même ordre opératoire : il se présentait sous un pseudonyme sur Snapchat, sympathisait avec les jeunes filles, leur demandait des photos d’elles dénudées, il faisait du chantage pour assouvir ses fantasmes, et il filmait les relations.

Un entrepreneur sans histoire

Le suspect fut rapidement identifié. Michaël gère un magasin de meubles dans le Hainaut, et emploie une dizaine de personnes sous contrat. Lors de son interrogatoire à la police, il n’a pas contesté les faits, mais il a déclaré que les jeunes filles, toutes âgées de moins de seize ans, étaient consentantes.

Le matériel informatique du suspect a été passé au peigne fin par les as de la section informatique de la police fédérale. “Dans une vidéo, qui dure onze minutes, on voit la victime lui faire une fellation. On entend aussi le bruit de billets de banque que l’on froisse”, avait raconté l’avocat général dans son réquisitoire en appel. Les auditions des victimes confirment qu’il les payait contre des faveurs sexuelles.

Le juge d’instruction a inculpé le trentenaire de viols et l’a envoyé en détention préventive durant quatre mois. Le prévenu a fait l’objet d’examens d’ordre psychiatrique. “Il s’est posé en victime judiciaire, déclarant que le juge d’instruction menait une enquête uniquement à charge, se plaignant de son avocat, des policiers. Il s’est révolté contre les expertises” avait déclaré l’avocat général, lors de l’audience. “Il n’y a aucune remise en question chez lui et le risque de récidive est important”.

Dix ans requis en appel

La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, avait prononcé une peine de huit ans de prison, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de cinq ans. En appel, l’avocat général avait requis une peine de dix ans, alors que Me Fabrice Guttadauria, pour la défense, avait plaidé une peine assortie d’un sursis probatoire.

Mardi matin, la cour a réduit la peine à six ans de prison, mais a confirmé la mise à disposition du tribunal d’application des peines. L’avocat général a demandé l’arrestation immédiate du condamné, craignant une fuite vers l’étranger.

Me Guttadauria a rassuré la cour : “Le ministère public avait déjà demandé l’arrestation immédiate devant le tribunal, lequel n’y a pas fait droit. Depuis sa libération, mon client a répondu à toutes les convocations, il n’a plus fait parler de lui, il était présent à toutes les audiences, et encore ce matin. Enfin, il ne sait pas s’il devra mettre fin ou non à son activité commerciale, et congédier une dizaine de personnes”.

La cour, après quelques minutes de libération, n’a pas prononcé l’arrestation immédiate du condamné. Ce dernier attendra son billet d’écrou.