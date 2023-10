Thierry stockait d’importantes quantités de drogues chez lui à Boussu, dans un trafic évalué, par le parquet, à plus d’un million d’euros

Thierry est contacté par Yacine, qui lui propose un rôle de nourrice dans son théâtre de la drogue, en échange d’une rémunération de 1500 euros par mois. Thierry accepte et stocke d’importantes quantités de drogues dans la chambre de son fils.

Forte odeur de cannabis

Le 5 mai 2022, la police contrôle deux véhicules. Une forte odeur de cannabis se dégage de l’un, qui est abandonné et accidenté. Les policiers retrouvent un document relatif à la vente d’un immeuble, et deux téléphones. Ce véhicule appartient à Noam, qui n’est pas inconnu de la police. Le 27 avril 2021, une forte odeur de cannabis sortait déjà d’une voiture de location qu’il avait louée.

Le 10 octobre 2022, le fils de Thierry fait l’objet d’un banal contrôle de routine. Il détient du cannabis. Une visite domiciliaire est organisée chez son papa. Les policiers retrouvent des GSM, des cartes SIM, des balances de précision, près d’un kilo de cannabis et un peu de cocaïne dans la chambre.

Thierry passe aux aveux, il est la nourrice de Noam, dit El Pacho. Ils racontent qu’il stocke la marchandise de Noam et Yacine, contre un salaire de 1500 euros par mois et que les deux hommes passent chez lui chaque jour, entre trente et quarante minutes. Parfois, ils ont rendez-vous dans la ruelle voisine.

Blanchiment contesté

Le 22 octobre 2022, Yacine est pris en chasse par un véhicule de police. Les policiers découvrent pas moins de onze kilos de cannabis dans la voiture. C’est une véritable économie parallèle qui anime le quartier. On ne compte plus le nombre de voitures louées. Le ministère public évalue le trafic à plus d’un million d’euros. Il soupçonne Noam d’avoir blanchi une partie de l’argent dans l’achat d’une maison, rue Courte à Boussu. Des mouvements bancaires intriguent le parquet.

Me Obradovic conteste la prévention de blanchiment déclarant que les 20.000 euros sur fonds propres, investis dans l’achat, correspondent aux économies du jeune homme et du fruit de son travail. Il ajoute que si son client avait eu l’intention de frauder, il n’aurait pas utilisé des comptes bancaires, qui laissent des traces. Le trafic de drogue n’est pas contesté, sauf la qualité de dirigeant. Il plaide un sursis probatoire, alors que le parquet a requis cinq ans de prison ferme et une amende de 50.000 euros.

La circonstance aggravante d’association est également contestée par Me De Strijker, avocat de Yacine, lequel encourt la même peine que Noam.

La nourrice et les dealers

Me Rutigliano, pour la nourrice, plaide une mesure de faveur. Le parquet s’y oppose et requiert une peine de trois ans, assortie d’un sursis. Thierry a passé quatre mois en détention préventive. Il est libre depuis le mois de février et a respecté les conditions imposées par le juge d’instruction.

Enfin, les deux petits dealers ne contestent pas les faits, mais uniquement pour le cannabis. “Mon client voulait mettre du beurre dans les épinards pour les fêtes de fin d’année, mais son repas de Noël ne contenait ni beurre, ni épinard”, plaisante Me Frédéric Guttadauria. Comme Me Berger, il sollicite une mesure de faveur, assortie de conditions. Le parquet a requis deux ans et 18 mois de prison contre les deux hommes.

Jugement à la fin du mois.