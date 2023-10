Après un an et demi, les habitants de la rue du Marais attendent patiemment la fin des travaux de leur rue : “Aucune date de fin n’a été communiquée”

Commencés en mars 2022, les travaux de la rue du Marais à Quiévrain s’éternisent donc. Un calvaire pour les riverains qui n’hésitent pas à relayer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. “Quelqu’un connaîtrait-il la date de fin des travaux de la rue des Marais ? La rue est inaccessible depuis plus d’un an mais nous avons aucune nouvelle de la date de fin”, peut-on lire sur un groupe citoyen de la région. Dans les commentaires, peu de réponses peuvent être apportées à cette habitante en détresse.

Lors du dernier conseil communal, le Parti Socialiste, groupe d’opposition à Quiévrain, a relayé les inquiétudes des nombreux riverains. “Nous avons relayé à la bourgmestre, qui gère cette compétence, le désarroi dans lequel se trouvent les riverains qui subissent depuis un an et demi les nuisances à n’en plus finir. Cette dernière n’a cependant pas pu ou voulu nous donner un calendrier pour la fin des travaux. L’optimisme n’est donc pas de mise”, regrette les élus socialistes. Malgré nos sollicitations, il ne nous a pas été possible d’en savoir plus sur ce calendrier de fin de chantier à la rue du Marais.

Les habitants de la rue du Marais vont donc encore devoir faire preuve de patience avant de voir la situation s’améliorer. Il faut écrire que, depuis le début du chantier, les déboires s’enchaînent pour eux. Après n’avoir pas véritablement eu d’échos sur ces travaux, ils ont dû faire face au bruit et charroi que ces derniers entraînent. De nombreuses nuisances animent désormais leur quotidien, notamment lors des collectes des déchets lors desquelles ils doivent parcourir plusieurs centaines de mètres pour déposer leurs ordures. Alors que la fin du mois de septembre avait un temps été évoquée comme date de fin de chantier, force est de constater que cela ne sera pas le cas…