Meurtre de Neva à Frameries, le procès débute jeudi à Mons avec le tirage au sort des jurés

Défoncé

Le 1er février, Jessica laisse ses deux enfants sous la garde de son compagnon, l’accusé, car elle doit rentrer à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Son retour est prévu le lendemain. Elle a déclaré, lors de l’enquête, que l’accusé était inquiet et qu’il craignait que Néva, très fusionnelle avec sa maman, fasse des crises en son absence.

Durant la soirée, les amants communiquent par messages. La communication s’arrête le 1er février à 19h45, l’accusé ne donne plus aucune nouvelle. La maman contacte la marraine de l’accusé, laquelle a un échange téléphonique avec lui, à 20h55. L’appel dure moins de deux minutes et l’accusé tient des propos incompréhensibles. Il dit être défoncé.

Elle ne bouge plus

Le 2 février, à 9h31, l’accusé appelle sa marraine. Il est complètement paniqué et il lui dit avoir un problème avec Néva “qui est toute blanche et qui ne bouge plus”. Il pense qu’elle est morte.

Vingt-trois minutes plus tard, la police boraine et les services de secours débarquent à la rue Charles Rogier. Le visage de l’enfant est couvert d’hématomes, sans effusion de sang. L’enfant est couché sur le dos, dans le canapé, il est décédé.

Sa sœur aînée est retrouvée à l’étage, elle est terrorisée et ne prononce aucun mot. Elle est emmenée par l’accusé hors de la maison. Ce dernier est privé de liberté, car la mort est suspecte.

Traumatisme crânien

Une instruction est ouverte au parquet de Mons. Selon le rapport des médecins légistes, l’enfant a été roué de coups et a probablement subi des sévices sexuels. Un traumatisme crânien, conséquence des coups reçus à la tête, à la cause de la mort.

L’accusé est auditionné par la police. Il donnera quatre versions lors de l’instruction. Dans sa dernière version, il dit avoir pété les plombs car l’enfant pleurait. Il l’aurait alors jeté violemment dans le divan. Aucune de ses versions n’est compatible avec les résultats des expertises.

La sœur de la victime, seul témoin des faits, a déclaré que l’accusé “a tapé le petit bébé”.

Connu de la justice

Mickaël Van Haute a refusé de participer à la reconstitution des faits. Il est toujours détenu.

Accro à l’alcool et la drogue, l’accusé a fait plusieurs séjours en IPPJ durant sa jeunesse. Il a été impliqué dans quatre-vingt faits et condamné à de multiples reprises par les tribunaux.

L’accusé sera défendu par Me Mevlut Turk, du barreau de Charleroi.

Me Céline Parisse, Me Mélissa Vervaeke et Me Sylvia Benedetti, du barreau de Mons, représentent les parties civiles.

Marc De Brackeleer sera à l’accusation.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d’Hoogvoorst, conseiller à la cour d’appel de Mons.