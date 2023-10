Tertre : impliqué dans un accident, il insulte et frappe un policier après avoir refusé un contrôle d’alcoolémie

Les deux policiers du service Intervention éloignent alors l’individu afin de le soumettre une procédure d’alcoolémie. Alors qu’il accepte dans un premier temps, il refuse ensuite et s’emporte à nouveau en ne manquant pas d’insulter les policiers. L’individu accepte finalement le test d’alcoolémie, qui s’avérera positif… “Ne cessant d’être outrageant, il sera arrêté administrativement. Sur le trajet et alors qu’il continue à déverser sa haine à l’encontre des représentants des forces de l’ordre, l’individu est parvenu à détacher sa ceinture et à faire les 100 pas dans le combi. Les policiers n’ont d’autre choix que d’arrêter le véhicule et d’immobiliser l’individu qui, en se débattant, blesse un policier”, indique la zone de police Boraine.

De retour au commissariat, la zone de police Boraine a contacté le Magistrat qui confirmera l’arrestation judiciaire de l’individu et demandera qu’il soit auditionné après avoir dégrisé… Le policier ayant reçu les coups fait quant à lui l’objet d’une incapacité de travail de quelques jours.