Son ami Otis, avec lequel il jouait les gros bras, écope d’une peine de deux ans de prison ferme, prononcée par défaut. Quant au papa de Charles, qui a laissé faire son fils et qui a retiré des bénéfices de son trafic, il écope d’une peine de 18 mois avec sursis, et d’une amende de 16.000 euros.

Mais surtout, le tribunal prononce la confiscation d’une somme de 192.500 euros. La maison familiale pourrait être saisie et vendue, afin de récupérer l’argent.

Il braque un homme

Les méthodes de Charles sont dignes d’un film de Martin Scorsese. Ainsi, un adolescent lui devait de l’argent après l’achat de quelques grammes de cannabis. Charles a confisqué le casque de son scooter. L’adolescent en a parlé à son père, lequel s’est rendu chez Charles pour récupérer le casque, en octobre 2020. Non seulement Charles a refusé de rendre l’objet, mais il a pointé une arme en direction de cet homme. Ce dernier n’a pas osé dénoncer les faits à la police. On ne découvrira cette affaire que quelques mois plus tard.

Le 28 avril 2021, la police arrête une Audi dans le cadre d’un contrôle routier. Il y a trois hommes à l’intérieur, Charles et deux amis. Une forte odeur de cannabis sort de l’auto. Les policiers fouillent l’auto et les trois jeunes. Charles détient 350 euros et des pacsons vides de cannabis. Dans ses poches, on retrouve la carte d’identité de plusieurs personnes, probablement dérobées à des gens qui lui doivent de l’argent.

Il a continué à vendre

Les policiers enquêtent sur Charles, qui utilise des moyens de communication pour son trafic, lesquels permettent aux policiers de constater qu’il gagne bien sa vie avec la drogue. Ils remarquent aussi que son papa est impliqué. Quand Charles n’est pas là, c’est son père qui vend.

Les semaines passent et Charles continue à vendre de la drogue, peu effrayé par une condamnation prononcée en 2017, et une première audition à la police dans le cadre de cette affaire. Une communication interpelle les policiers. Une dame évoque une extorsion subie par son fils à Boussu, en 2020. L’histoire du casque est découverte et Charles est privé de liberté. Il a joué, il a perdu…