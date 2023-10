Meurtre de Néva à Frameries : les parents s’entendent pour le bien-être de la sœur de la petite fille, unique témoin des faits

Juste avant l’audience, nous avons pu rencontrer les avocats des parents de la petite fille. Me Céline Parisse représente la maman, alors que Sylvia Benedetti, dont c’est le premier procès aux assises, représente le papa de la petite fille. Les avocates confient que, pour les parents de Néva, ce procès sera une terrible épreuve.

Les faits

Le 1er février 2021, la maman de Néva confie la garde de ses deux filles à Mickaël Van Haute, son nouveau compagnon, alors qu’elle se trouve à l’hôpital pour une intervention chirurgicale. Elle doit rentrer chez elle, le lendemain.

Depuis son lit d’hôpital, la maman appelle régulièrement son compagnon, pour savoir comment se comportent ses deux filles. Elle est inquiète pour Néva, très attachée à elle et qui risque de pleurer. Après 19h45, elle n’a plus aucune nouvelle de Mickaël Van Haute. Le 2 février, la maman apprend la mort de sa fille cadette, rouée de coups par son compagnon. La jeune femme tombe de très haut. Jamais elle n’avait envisagé un tel drame, d’autant plus que son compagnon s’était attaché à ses deux filles. “Elle regrette tellement de lui avoir fait confiance durant vingt-quatre heures”, raconte Me Parisse. L’avocate n’en dira pas plus.

La maman sera présente au procès, dès lundi, et elle souhaite avoir des réponses aux nombreuses questions qu’elle se pose depuis le drame. Le papa de ses deux filles sera également présent. Depuis le drame, les anciens conjoints se sont rabibochés afin de permettre à leur autre fille de grandir sereinement.

L’unique témoin des faits, une petite fille

La sœur aînée de Néva, âgée de cinq ans aujourd’hui, est l’unique témoin des faits. Elle a vu l’accusé s’en prendre physiquement à sa petite sœur. Elle a déclaré, lors de son audition vidéo filmée, que l’accusé avait “tapé le petit bébé”. Cette petite fille reste traumatisée par ce qu’elle a vu, raison pour laquelle ses parents l’encadrent du mieux possible afin qu’elle puisse mener une vie normale, comme toutes les petites filles de son âge.

Les avocates ne cachent pas que les deux petites filles vivaient dans un environnement précaire. Toutefois, ils notent que les petites filles ne manquaient de rien et qu’elles étaient en bonne santé. Néva était très fusionnelle avec sa maman. Le soir du drame, elle l’a probablement réclamée en pleurant. L’accusé, sous influence de drogue et d’alcool, s’est énervé et l’a frappée à mort.

Il est aussi accusé d’avoir violé la petite fille, car des traces de sévices sexuels ont été retrouvées sur le corps de la victime lors de l’autopsie. L’accusé conteste le viol.

Les candidats et leurs petites misères

Jeudi, l’accusé s’est présenté à la cour. Tête baissée, chemise blanche, cheveux courts, l’accusé a un regard fuyant, évitant de regarder la centaine de personnes présentes dans le prétoire. Certains ont essayé d’échapper à leur devoir citoyen, évoquant de multiples raisons ou racontant leurs petites misères quotidiennes. “Une absence imprévue, dans un délai aussi court, serait préjudiciable pour mon employeur”, a déclaré un candidat. “Vous travaillez pour la Région wallonne ? ” demande le président, provoquant des rires dans l’assemblée.

L’avocat général a écarté certaines demandes, et a répondu à certains candidats que nul n’est indispensable à son travail. Toutefois, il a permis à certaines personnes d’être écartées d’office. Sur les 150 candidats convoqués, il restait 39 hommes et 36 femmes afin de composer le jury, composé de douze jurés effectifs et de trois jurés suppléants.

Ce sont finalement huit femmes et quatre hommes qui formeront le jury. Deux hommes et une femme ont été tirés au sort comme jurés suppléants.