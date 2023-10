Un homme, sorti de force d’un bar à Mons, a failli perdre la vie après avoir été frappé par un videur

Jeudi matin, son agresseur a comparu devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour répondre de coups ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre mois. Les faits ne sont pas contestés.

Videur non déclaré

Nico était videur dans un bar situé sur la place du Marche aux herbes à Mons, cœur festif de la cité du Doudou. Il était chargé de la sécurité. Toutefois, il n’était pas déclaré, car il ne dispose pas de la licence nécessaire en raison de ses antécédents judiciaires.

Avec ses gros muscles et ses tatouages qui lui couvrent une partie du visage, le gaillard en impose. Ce soir-là, il a fait sortir Marouane du bar, à la demande de la patronne, car il était ivre et un peu lourd avec des jeunes femmes. Il lui a mis une gifle et l’a balancé sur le pavé.

Malheureusement, la tête de Marouane a heurté une bordure. Il a eu le crâne ouvert. Son avocate, Me D’Agristina, réclame une somme provisionnelle de 5000 euros sur un dommage évalué à 100.000 euros. Une expertise est demandée. “Il souffre d’une perte d’audition importante, d’acouphènes et de crises d’angoisse”, raconte l’avocate.

Je vais te saigner

Nico ne conteste pas la gifle. “Il m’a dit, je vais te saigner, et il a mis la main dans sa poche. J’ai cru qu’il allait sortir une arme”, dit le prévenu. Me D’Agristina remarque qu’il n’a jamais raconté cette version aux policiers et au juge d’instruction. “Si, je l’ai dit”, répond le prévenu.

La scène de coups a été enregistrée par les caméras urbaines et, selon des témoins, Marouane était ivre, mais il ne posait aucun problème dans le café. Pour le parquet, il ne faut pas banaliser ce genre d’agression dans les milieux festifs, de la part des agents de sécurité. Une peine de trente mois de prison ferme est réclamée.

Bordeline

Nico admet qu’il doit être puni pour ce qu’il a fait. Toutefois, il dit qu’il n’est plus le même homme. Après sa comparution chez le juge d’instruction, qui l’a laissé en liberté, sous des conditions qu’il a respectées, le prévenu a suivi une thérapie. Dans un rapport d’août 2023, un psychiatre le qualifie de “borderline”, ce qui explique peut-être ses antécédents judiciaires et le fait qu’il montait rapidement dans les tours.

Devant le tribunal, le prévenu s’est exprimé calmement et a regretté les faits et leurs conséquences qui auraient pu être plus dramatiques. “Depuis que je suis une thérapie et que l’on a pu mettre un nom sur mon problème, je n’ai plus cette colère en moi. Je gère ma médication”, dit-il. Un sursis est plaidé par son avocat.

Jugement début novembre.