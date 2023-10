Tentative d’extorsion à Cuesmes : Mourad déclare qu’il a eu peur de Nourredine, lequel aurait obligé un père et son fils à se mettre à genoux

En mars 2020, Mourad s’était lancé dans un commerce de juke-box, importés d’Amérique du Sud, avec son ami Jean. Il a investi de l’argent dans cette affaire, mais les choses traînaient à cause des procédures administratives et de la lutte contre les produits stupéfiants. Les machines étaient bloquées dans un container.

Selon le tribunal, Mourad, son frère et Nourredine ont tenté d’extorquer Jean et son fils, âgé de 17 ans, à Cuesmes leur réclamant 3000 euros. Ils ont écopé de la même peine. Nourredine a été condamné par défaut. Il sera jugé sur opposition en décembre.

Une vidéo

Le 9 mars, la police judiciaire apprend d’un vent favorable que Jean a fait l’objet d’une tentative d’extorsion, quelques jours plus tôt. L’homme n’a déposé aucune plainte. Les policiers reçoivent un enregistrement, on voit Jean et son fils, à genoux sur le sol d’un hangar, insultés par un homme qui leur demande de ne pas le prendre pour un con. Les policiers entendent la voix d’un homme à l’accent maghrébin prononcé. Il y a une autre voix. Jean explique que la marchandise est bloquée, mais il promet de trouver 3000 euros dans les quarante-huit heures. Il y a des menaces : “si tu mens, je t’arrache la tête”.

Mourad ne conteste pas sa présence. Il devait voir Jean à Ghlin, sur le parking d’un magasin, mais une fuite sur la toiture de son hangar à Cuesmes l’a empêché d’aller au rendez-vous. Jean est donc allé à Cuesmes. “Je cherchais quelqu’un pour faire les travaux en urgence, mon frère a amené Nourredine. Ce dernier s’est mêlé de quelque chose qui ne le concernait pas. J’ai été surpris par son cinéma, mais je ne pouvais rien faire avec un gars pareil. Fallait-il que je lui porte un coup, au risque de me retrouver aux assises ? ” demande-t-il aux trois conseillers de la cour d’appel. Il précise qu’il avait peur de Nourredine.

Un traquenard, selon l’accusation

Selon son avocat, Mourad a été dépassé par les évènements et il retient la déclaration de Jean à la police. “Il a déclaré que les frères n’avaient rien fait et qu’ils semblaient craindre Nourredine”. L’avocat général n’a pas la même lecture du dossier, il parle d’un traquenard tendu par les trois prévenus.

Enfin, Mourad précise qu’il a gardé de bons contacts avec Jean, même après les faits et les méthodes de voyous utilisés. Quant à Nourredine, il ira s’expliquer devant le juge qui l’a condamné.

Arrêt dans un mois.