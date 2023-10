Une crèche communale à Lens : les autorités communales espèrent les premiers coups de truelle en 2024

La commune disposera de subsides de la Région Wallonne d’un montant de 833 000 euros. “Pour pouvoir disposer de cette enveloppe, les premiers enfants devront être accueillis en septembre 2026. C’est à la fois lointain et très proche lorsqu’on parle de délais administratifs publics.”

21 places

La nouvelle crèche, d’une capacité de 21 places, sera située dans un bâtiment communal à Montignies-lez-Lens. “Il s’agit de l’aménagement de deux bâtiments. L’un sert actuellement de local au club de balle pelote, l’autre, c’est une habitation voisine qui n’est plus occupée depuis un moment. Comme les consultations de l’ONE sont organisées juste à côté, on verra s’il n’y a pas lieu de faire quelque chose pour les bureaux par exemple.”

Quant au club de balle pelote, pas de panique, un local sera aménagé à proximité de leur terrain. “On remarque que la population lensoise est en augmentation et voit de plus en plus de jeunes ménages s’installer. Il y a donc une réelle demande de la part des Lensois concernant des places d’accueil pour la petite enfance. Ce d’autant plus que les accueillantes qui sont présentes sur le territoire lensois et qui prennent leur retraite ne sont pas remplacées.”

Si tout se passe bien, la bourgmestre espère que les travaux de réhabilitation du bâtiment destiné à devenir une crèche débuteront dès 2024.