Théo raconte qu’il cherchait un sens à sa vie. “J’ai regardé une série sur Netflix, Black Mirror. Dans un épisode, quelqu’un chassait les pédophiles. J’ai alors fait des recherches sur le Net, car cela m’intéressait”, dit-il. Il est ainsi entré en contact avec des pédopornographes, mais il n’est pas allé les dénoncer à la police.

Téléphone et ordinateur examinés

Comme toujours, ce sont les Américains qui ont alerté les autorités belges sur les activités de Théo, un jeune homme qui a téléchargé une quarantaine d’images et qui en a diffusé cinq. Son ordinateur et son téléphone ont fait l’objet d’un examen méticuleux et les fichiers ont été découverts, ainsi que ses contacts via une application.

Toutefois, le jeune homme a nié les faits, déclarant que cette application ne servait qu’à converser avec d’autres jeunes de son âge. Vendredi, devant le tribunal, il est passé aux aveux, déclarant donc qu’il comptait chasser les pédophiles.

Vers une mesure de faveur

Le ministère public n’a pas demandé de peine contre ce jeune homme inconnu de la justice. Le substitut du procureur estime que c’est un fait isolé, et ne s’oppose pas à une suspension du prononcé de la condamnation ou une peine de travail.

Me Vervaeke, pour la défense, précise que la période infractionnelle débute au début d’un confinement qui n’a laissé personne indemne. À l’époque, Théo venait de se séparer de sa copine, et il a très mal vécu cette rupture. Derrière son écran, il a franchi la ligne rouge. Il aurait mieux fait d’écrire une histoire fantastique compte tenu de son imagination débordante.

Heureusement qu’il n’a pas regardé Dahmer…

Jugement mi-novembre.