Double record pour le grand gala du Club 44 : 920 convives et 27.000 euros pour les Restos du cœur de Mons et de Wavre

Gilles Barbera, administrateur, ne cachait pas sa joie. “C’est en effet un double record pour cette cinquième d’édition. Cette année, nous avons choisi une association qui avait bien besoin d’un coup de pouce financier, les Restos du cœur, en offrant les bénéfices de la soirée aux antennes de Wavre et de Mons. Nous sommes très satisfaits et émus pour ces associations qui misent sur le bénévolat et qui ont besoin du soutien des entreprises”.

L’Épicerie du cœur à Mons

Liliane Sinigaglia, la présidente de l’Épicerie du cœur de Mons, était aussi très émue. Elle nous explique le fonctionnement de son association, qui fait partie de la fédération des Restos du cœur, mais qui n’est pas vraiment un restaurant. “Nous distribuons des colis alimentaires sous forme de colis. Ce sont les gens qui peuvent choisir leurs denrées. Notre objectif est de fournir trois repas par semaine et par personnes”.

Quand ces gens viennent faire leurs courses, ils sont accompagnés de bénévoles. Le but est aussi d’entretenir le contact direct. L’Épicerie du cœur compte aujourd’hui 55 bénévoles.

750 bénéficiaires

En raison de la crise, le nombre de bénéficiaires a augmenté, alors que les frais de fonctionnement ont augmenté aussi. En 2023, 750 personnes bénéficient de l’aide de l’Épicerie sociale. “Nous n’accueillons pas les SDF qui sont pris en charge par d’autres associations, mais toute forme de ménage confondu. Nous avons une assistante sociale qui analyse, au cas par cas, les besoins des familles. Nous les accueillons en fonction de certains critères. Nous avons des allocataires sociaux, des étudiants, mais aussi, conséquence de la crise, des gens qui travaillent”.

Sur les 300 familles bénéficiaires, 40 % vivent dans le centre de Mons. Les autres viennent des communes voisines. Il y a surtout 250 enfants, qui parfois ne bénéficient pas de soins de santé adéquats. Développer l’accès aux soins de santé pour les enfants est aussi un objectif pour l’Épicerie du cœur.

Le chèque reçu vendredi soir servira probablement à l’achat d’une chambre froide, en attendant un éventuel déménagement dans un endroit plus grand que le local du sentier Malaquin.

Un réveillon du nouvel an

Enfin, notons qu’il est de plus en plus difficile pour l’Épicerie du cœur de récolter des produits invendus dans les grandes surfaces, car certaines ont changé de politique en préférant vendre leurs invendus sous forme de ventes flash pour leurs clientèles.

Toutefois, les six administrateurs de l’ASBL, les dix membres de l’assemblée générale, les deux salariés et les bénévoles ne baissent pas les bras. Ils organisent différentes collectes de denrées alimentaires avec l’aide de business clubs et une marche du cœur au printemps. La troisième édition aura lieu en avril. Ils bénéficient aussi de plusieurs subsides.

Et cette année, pour la première fois, sera organisé le premier réveillon du cœur, le 31 décembre.