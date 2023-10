Frameries lance une nouvelle opération de développement rural : les citoyens invités à dire comment ils voient leur commune aujourd’hui et dans 10 ans

La participation citoyenne est en effet un pilier fondamental du Développement rural. Les citoyens sont dès lors invités à réfléchir et à participer aux projets et actions à mettre en place sur l’entité. Tout au long du processus, divers événements et réunions de travail permettront de construire ensemble l’avenir de la Commune.

En attendant la première étape concrète, les citoyens sont invités à remplir un questionnaire et à préciser la façon dont ils voudraient voir leur commune évolue au cours des 10 prochaines années. Décrire leur commune ou leur village en trois mots, donner leurs idées pour améliorer leur quotidien ou leur cadre de vie en fait partie.

Ils sont également invités à évaluer l’espace public et l’urbanisme, la propreté et la gestion des déchets, la qualité et l’accessibilité aux logements, le respect et la mise en valeur du patrimoine, la nature et l’environnement, l’accès aux services (enseignement, santé, enfance,…), l’économie locale et les commerces, l’agriculture, la mobilité, la convivialité ou encore la culture, le folklore et la vie associative.