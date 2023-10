Trafic de drogue à Mons : les trois frères sont coupables mais un seul écope d’une peine de prison

Six heures plus tard, les policiers reviennent, mais ils perquisitionnent cette fois le logement situé au cinquième étage, occupé par l’un des trois fils du couple. Ils trouvent des produits stupéfiants cachés derrière les radiateurs et dans le faux plafond. Enfin, du matériel est retrouvé. Les trois fils sont privés de liberté.

Une amende

La chambre du conseil de Mons a prononcé un non-lieu en faveur des parents, mais a décidé de renvoyer les trois frères devant le tribunal correctionnel.

Ce dernier a condamné l’un des frères à une peine de deux ans de prison, assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive. Il a également écopé d’une amende de 8000 euros.

Les deux autres ont bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation, l’un étant acquitté de la vente de cocaïne.