Assises du Hainaut : “Je me suis énervé, je me sens responsable de ce qui est arrivé, mais je n‘ai pas violé Néva”, déclare l’accusé

Ensuite, il a déclaré, dans une troisième version, que l’enfant s’était étranglée en mangeant et qu’il lui avait mis deux doigts dans la bouche afin d’en extraire les aliments coincés. Enfin, dans sa dernière version, il dit avoir pété les plombs, car la petite pleurait. Il l’aurait alors jetée plusieurs fois sur le divan.

Aucune de ces versions n’explique les nombreuses traces de coups relevées sur le corps de Néva. L’accusé n’a livré aucune autre version depuis, car il a refusé de participer à la reconstitution ainsi qu’à la procédure devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Lundi, lors de l’instruction d’audience, il a confirmé qu’il avait menti. Toutefois, il dit ne plus avoir aucun souvenir de la nuit du crime.

Il s’est énervé

Lundi, il a confirmé qu’il avait bu plusieurs bières et fumé plusieurs joints durant la journée du 1er février 2021. Il dit aussi avoir pris un médicament. Il s’est rendu chez sa marraine avec les filles de sa compagne, lesquelles ont regardé les dessins animés à la télévision.

Une fois rentré à la maison de la rue Charles Rogier à Frameries, il a encore consommé de l’alcool, ainsi que la cocaïne qu’il avait achetée dans la journée. Il a laissé un message à la maman, l’informant qu’il donnait à manger aux filles. Après, 19h45, il n’a plus répondu aux messages et aux appels de sa compagne, morte d’inquiétude sur son lit d’hôpital.

“Je ne me souviens plus le déroulement de la soirée”, dit-il. L’accusé se souvient seulement que Néva pleurait et qu’il a pété les plombs. “Je me suis énervé et je me sens responsable de ce qui est arrivé, même si je ne me souviens plus des détails”.

Mais Néva…

Peu avant 21 heures, il répondait à sa marraine, balbutiant qu’il était défoncé. Il lui a dit que les petites étaient couchées, ajoutant : “mais Néva” … Il ne se souvient plus de cette conversation. Il se souvient néanmoins que la petite victime était couchée à côté de lui, lors de son réveil. “Je n’ai pas compris pourquoi l’aînée était en haut et Néva en bas. D’habitude, elles dorment ensemble”.

Selon le légiste, l’enfant a été roué de coups. L’accusé ne se souvient plus de la durée de la scène et il explique que les traces relevées sur ses mains sont la conséquence de ses activités de mécanicien.

Des cheveux de la petite fille ont été retrouvés sur le sol de la maison. Les cheveux de Néva auraient été arrachés. Là non plus, Il n’apporte aucune explication.

Enfance chaotique

L’accusé s’est aussi exprimé sur son enfance chaotique. Très jeune, il commettait des délits, sa mère déclarant qu’elle se sentait chez elle au poste de police de Dour. Violent, alcoolique, drogué, Mickaël Van Haute vivait de combines, multipliait les larcins, se vantant même d’avoir commis deux braquages vers l’âge de 17 ans.

“Je n’ai pas eu une enfance facile, mes parents m’ont abandonné”, déclare l’accusé, en marmonnant. Il dit qu’il était solitaire, pas très proche de son frère et de sa sœur. “Je traînais dehors avec mes copains, car je n’aimais pas l’ambiance chez moi. Les rapports avec mes parents étaient nuls”.

CPAS, travail au noir, justice

Toutefois, il a repris contact avec son frère, deux ans avant les faits. Les deux hommes achetaient et revendaient des voitures. Il a revu sa sœur quand il est revenu vivre du côté de Mons. “Quand j’allais chez eux, je ne leur racontais pas ma vie qui était compliquée. J’avais beaucoup de dettes en raison des nombreuses amendes pour infractions au code de la route, je touchais du CPAS et je travaillais au noir. J’ai fait un peu de tout”.

Il accuse ses parents et la justice de ne pas avoir mis de limites. Son casier judiciaire mentionne quatre-vingts faits et de multiples condamnations pour extorsions, incendies, vols, coups, entraves méchantes à la circulation, outrages, rébellions, coups à agents… “J’aurais dû être en prison bien plus tôt”, dit celui qui consommait régulièrement de l’alcool (bière, whisky) et de la drogue (shit, cocaïne, ecstasy).

Vie sentimentale compliquée

Sa vie sentimentale ne fut pas un long fleuve tranquille non plus. Il avait seize ans quand il a rencontré sa première copine, âgée de quatorze ans. Ils vivaient dans la caravane du papa de l’accusé. Ils sont restés huit ans ensemble. Les disputes au sein du couple étaient fréquentes.

Sa première copine l’a quitté, car il l’avait trompée avec la compagne de son père. Mickaël Van Haute cherchait des relations sexuelles sans lendemain. L’accusé déclare qu’il consommait alors de la cocaïne avec sa compagne. “À force de se voir, on s’est mis ensemble six mois avant les faits”. Il s’est alors installé chez elle, à la rue Charles Rogier à Frameries.

Il a fait connaissance des deux filles de sa compagne, dont la petite Néva qu’il qualifie de “joyeuse”. Il déclare qu’il jouait chaque jour avec les deux enfants, “il n’y avait aucun souci avec les petites”. Il précise toutefois que les deux filles étaient très fusionnelles avec leur maman, et qu’il ne se retrouvait jamais tout seul avec celles qui l’appelaient “Mick”. Il ajoute qu’il refusait qu’elles l’appellent “papa”.

Amnésique ?

Amnésique l’accusé ? Selon ses proches, il garde une excellente mémoire, même quand il est sous l’influence de l’alcool et de la drogue. Ces témoins viendront s’exprimer devant la cour, mardi.

Enfin, l’accusé estime que les déclarations de la sœur de Néva, laquelle affirme qu’il a “tapé le bébé”, sont crédibles, en partie.

Une dont il est certain, c’est qu’il n’a pas violé la petite fille. “Je n’ai jamais violé cet enfant” affirme l’accusé. Les médecins légistes ont retrouvé des traces de sévices sexuelles sur le corps de la victime. “Je ne voulais pas laver les petites, ni frotter leurs parties intimes. Je ne suis pas coupable de viol”.

L’accusé dit s’en vouloir énormément. “Je dois être sanctionné pour le meurtre, même si je n’ai pas eu l’intention de la tuer, mais pas pour le viol”.