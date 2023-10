Assises du Hainaut : une photo de la petite victime diffusée lors du procès, “Néva était figée comme une poupée”, déclare le juge d’instruction

Selon le chauffeur de l’ambulance, l’homme en question ne présente aucune émotion, sa seule préoccupation étant de fumer et de boire un soda. Toutefois, le chauffeur remarque que cet homme porte l’autre petite fille “comme un sac à patates”.

Une photo, un silence

Lundi, une photo de Néva, couchée sur le divan, a été diffusée lors du procès, dans un silence de cathédrale. Néva est vêtue d’un lange puisque les secours lui ont enlevé son pyjama. Le visage de l’enfant est méconnaissable. Sur le banc réservé à la famille, une jeune fille craque. Les parents de la petite fille ont préféré ne pas assister à cette diffusion.

Les policiers racontent qu’ils ont figé la scène de crime en attendant l’arrivée des autorités judiciaires qui sont transportées sur les lieux à 14h25. “Quand je suis entrée dans la maison, c’est cette petite main levée, dépassant du divan, qui attire mon attention. Néva était figée comme une poupée”, raconte le juge d’instruction, Emmanuelle Guisset.

Une grande partie du visage de l’enfant est couverte de bleus. Des lésions et des hématomes sont aussi relevés sur le dos, ainsi qu’une trace de préhension au niveau de la gorge de l’enfant. Le juge d’instruction ordonne une autopsie. L’enfant est mort à la suite d’un traumatisme crânien, conséquence des coups portés à la tête. Des traces de sévices sexuels sont relevées.

La maison est passée au peigne fin. Sur une table, située près du divan, on trouve une boîte contenant du tabac, une effriteuse et une balance de précision, signes de consommation de produits stupéfiants. La cuisine n’est pas propre, des excréments jonchent la table, autour d’une couche pour enfant.

L’inculpation

Une enquête de voisinage est demandée par le juge d’instruction, ainsi qu’un premier interrogatoire du suspect, Mickaël Van Haute, lequel se trouvait seul cette nuit-là dans la maison avec les deux petites filles de sa compagne.

Il est auditionné à 18h51, le 2 février, et donne une première version, parlant d’une chute accidentelle. Devant le juge d’instruction, le 3 février, l’accusé évoque une chute dans les escaliers. Toutefois, le juge remarque que, selon sa version et l’étroitesse de l’escalier, il aurait dû rattraper l’enfant. Il est alors inculpé de meurtre et écroué à la prison de Mons.

Des cheveux dans un balai

Le 3 février 2021, le laboratoire scientifique de la police fédérale constate que la maison semble avoir été nettoyée avant l’arrivée des secours. Des cheveux, contenant encore le bulbe, sont retrouvés dans un balai.

Quant à la sœur de Néva, elle est hospitalisée. Un pédiatre constate qu’elle a peur du noir, qu’elle est très attentive aux pleurs des autres enfants, qu’elle ne souhaite pas qu’on leur fasse du mal, et qu’elle a peur de prendre un bain. Elle a également peur des hommes. Une infirmière constate que l’enfant mime des scènes d’étranglement, des doigts dans la bouche et qu’elle répète : “Mick frappe bébé”, “Mick tuer le bébé”, “Mick méchant” … Un geste de projection est aussi mimé par l’enfant.

Les appels téléphoniques

L’enquête se poursuit avec la réalisation de plusieurs devoirs d’enquête. La téléphonie met en évidence les nombreux appels de la maman à son compagnon. Dès 19h45, le 1er février, l’accusé ne lui répond plus, malgré trois tentatives d’appel et une vingtaine de SMS. À 20h55, l’accusé répond à l’appel de sa marraine, il balbutie en parlant des enfants et laisse entendre qu’ils sont couchés. Il bafouille toutefois : “mais Néva”.

Depuis la prison de Mons, l’accusé a appelé la maman de l’enfant. “Selon elle, il lui avoue avoir frappé l’enfant, avant de se rattraper et de parler d’un accident”, relate un policier.

Nouvelle version, l’étouffement

Le 15 avril 2021, l’accusé ne parle plus d’une chute dans les escaliers, mais d’un étouffement en ingurgitant un aliment, suivi d’un massage cardiaque. Il n’explique toujours pas les nombreux coups relevés sur le corps de la victime lors de l’autopsie. L’audition est tendue. “Il était tantôt désinvolte, tantôt vindicatif, ne supportant pas être mis face à ses contradictions”, dit un policier.

L’accusé prétend qu’il a consommé un alcool italien, mais les policiers n’ont pas retrouvé ce genre de bouteille. “Je l’ai jetée dans le jardin”, répond l’accusé.

Quinze jours plus tard, l’accusé est emmené à Frameries pour la reconstitution. Bien que revêtu d’un gilet pare-balles, il refuse de participer à cette reconstitution, car il a peur pour sa vie. Il est transféré à la prison de Lantin où, au fil des mois, son attitude change. Selon un message envoyé par la direction de la prison au juge d’instruction, Mickaël Van Haute n’a plus peur de ses codétenus, mais il est craint par les autres.

Un huis clos demandé

Le 6 janvier 2022, l’accusé est interrogé par la police, pour la troisième fois, notamment au sujet des cheveux de Néva, retrouvés dans un balai. Les experts sont formels : les cheveux ont été arrachés. “Il explique qu’il n’a eu aucun contact avec l’enfant, qui explique cela. De nouveau, il est braqué. Il est revenu plus tard, s’excusant de son attitude avec nous depuis le début”, raconte un policier.

Une quatrième audition à lieu le 15 février 2022. L’accusé déclare qu’il a pété les plombs et qu’il a lancé Néva, à deux ou trois reprises dans le divan, car il était impossible de la calmer. Il conteste avoir violé Néva.

L’accusé ne sera plus jamais auditionné, avant l’instruction d’audience de lundi. Il a déclaré qu’il ne se souvenait plus des faits, mais qu’il était responsable de ce qui est arrivé cette nuit-là. Il conteste le viol de la petite Néva, dont la photo diffusée à l’audience a ému l’assemblée.

Les médecins légistes ont été auditionnés dans la foulée, mais l’avocat général a demandé une audition à huis clos en raison de la sensibilité des photos. Logique.