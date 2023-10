Des contrôles menés tout le week-end par la zone de police boraine : la chasse aux conduites sous alcool et stupéfiants reste une priorité

Peu avant 2 heures du matin ce dimanche, les patrouilles du service Intervention ont procédé au contrôle d’un véhicule à l’arrêt, à bord duquel se trouvaient trois personnes. Toutes étaient en possession de pacsons de marijuana.

Un peu plus loin, les équipes ont contrôlé un second véhicule. À son bord, trois personnes qui refusent de sortir du véhicule et de se soumettre au contrôle. Après quelques “discussions”, elles finissent par obtempérer. Dans le véhicule ont été retrouvées quatre bouteilles de protoxyde d’azote qui ont été saisies. Les trois individus ont été verbalisés sur base du Règlement Général de Police.

La zone de police n’a pas ailleurs pas manqué de participer, ce samedi, à l’opération Étoile, soit des contrôles visant le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, organisée par la Police fédérale. De 16 heures à minuit, trois points de contrôles ont été installés à Boussu, Frameries et Saint-Ghislain.

Le dispositif était composé de huit policiers de la Brigade Anti Criminalité, six de la Circulation, deux du Service Enquête et Recherche et d’un maitre-chien stup de la police fédérale. 117 véhicules ont été contrôlés dont 22 ont été fouillés. 185 personnes ont été contrôlées. Il ressort de ces contrôles 6 détentions de stupéfiants, trois arrestations dont deux personnes en séjour illégal, cinq défauts d’assurance.

20 personnes conduisaient sous influence. Sept d’entre elles ont fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une période de 15 jours. 34 PV divers ont été rédigés. Un véhicule a été immobilisé et six ont été dépannés. Le lendemain, la zone remettait le couvert avec des contrôles menés entre 13 heures et 21 heures.

Ceux-ci étaient statiques ou menés à l’aide de patrouilles mobiles. 6 policiers du Service circulation Routière y étaient engagés. Il en ressort finalement 45 véhicules contrôlés dont 2 fouillés et 52 personnes contrôlées. La zone a comptabilisé une détention de stupéfiants, deux défauts d’assurance, deux appels au dépanneur, 11 PV divers. Suite à une conduite sous influence, une personne s’est vue retirer son permis pour une période de trois heures. Trois autres ont été retirés pour une période de 15 jours à cause de stupéfiants et d’alcool.