Isabelle Galant (MR) ne se représentera pas au Fédéral en 2024 : “Je préfère me consacrer à la commune de Lens”

Alors qu’elle avait obtenu un score relativement honorable en tant que suppléante sur la liste MR du Hainaut avec 6 592 voix, Isabelle Galant ne se représentera pas cette fois sur une liste pour le fédéral ce qui l’avait amenée à siéger à la Chambre jusqu’en 2020. “Aujourd’hui, je préfère donner la priorité à Lens”, nous a confié l’actuelle bourgmestre de la petite commune rurale. “Ce d’autant plus que les élections se suivront en 2024 à un rythme assez soutenu et je ne me vois pas à mon âge pouvoir gérer plusieurs fronts. C’est pourquoi j’ai décidé de donner la priorité aux citoyens de Lens.”

Priorité à Lens

En mai dernier, Isabelle Galant annonçait ainsi sa volonté de prolonger son mandat à la tête de la commune de Lens en lançant non plus une liste liée directement au MR (MDC), mais plutôt une liste d’ouverture sobrement dénommée “liste du bourgmestre”. “En 2023, il faut savoir se retirer de l’étiquette des partis traditionnels et donc, par souci d’ouverture, nous avons décidé de faire une liste du bourgmestre. On vit dans une période compliquée dans laquelle les gens ne veulent plus s’identifier à un parti ou ne s’intéressent plus trop à la politique, ce qui peut amener des gens sur les listes électorales qui ne veulent pas forcément être étiquetés. Nous vivons dans une petite commune et on a de ce fait un peu tous le même programme. Ce sont les personnalités de chacun qui font les différences, pas les partis.”