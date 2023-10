Le CPAS de Frameries organise des ateliers pour les mamans solos “afin de rompre l’isolement”

Financières (selon une étude de l’Institut wallon d’évaluation, de la prospective et de la statistique, 46 % des familles monoparentales vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté), de logement, de possibilité de trouver ou de garder un emploi, psychologiques,… Ces difficultés sont multiples.

Pour permettre à ces femmes de discuter de leur réalité et de rompre un potentiel isolement, la maison médicale L’Étoile du CPAS de Frameries vient de lancer les ateliers “Maman solo, prendre soin de soi”. Ceux-ci sont exclusivement réservés aux femmes et sont organisés en collaboration avec l’équipe du Relais Familles Mono. Un projet plein de sens qui répond à un réel besoin.

Les enfants sont pris en charge par une puériculture. ©D.R.

”Comme on le dit souvent, il faut tout un village pour élever un enfant et malheureusement, dans nos sociétés actuelles, on a perdu cette manière de fonctionner. Cela a souvent comme conséquence d’isoler les mamans à l’arrivée d’un bébé”, souligne-t-on du côté du CPAS. Pour briser cet isolement et former une communauté, les ateliers sont proposés à raison de deux fois par mois.

Aborder des sujets sans aucun tabou

Et pour que la garde des enfants ne soit pas un frein, ceux-ci sont pris en charge une puériculture qui leur propose des activités lectures ou découverte de la musique. “Cela permet aux mamans de profiter pleinement et sereinement de leur atelier”, précise Julien Donfut (PS), président du CPAS.

À lire aussi

Qu’une thématique bien précise soit abordée ou non, ces rencontres sont l’occasion de discuter, de poser toutes les questions qui leur trottent dans la tête mais aussi d’aborder tous les sujets sans tabous. “Est-ce que je suis une bonne mère ? Est-ce que je fais bien ou pas ? Est-ce normal de se sentir angoissée en permanence depuis la naissance de mon bébé ? Je manque de sommeil, j’ai les idées noires”,…

Les animatrices sont là pour apporter un début de réponse, pour dialoguer mais aussi donner des pistes pour vivre plus sereinement son rôle de parent, le tout dans un contexte bienveillant. “Les équipes qui encadrent ces moments ne sont pas là pour juger une situation. Le but de ses rencontres est vraiment de recréer “ce village” qui permet d’élever un enfant. Notre société actuelle est très individualiste et nous souhaitons voguer à contre-courant de cet état de fait. On peut affronter une situation seul mais on sera toujours plus fort en groupe pour pouvoir la traverser”, ajoute encore le président.

L’activité “Maman solo, prendre soin de soi” est gratuite. Elle a lieu le mardi matin de 10 heures à 12 heures à la bibliothèque communale de Frameries. Les mamans solos intéressées peuvent contacter le CPAS au 065/67 38 90 pour obtenir les détails pratiques afin d’y participer.