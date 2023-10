Assises Hainaut : l’accusé, qualifié d‘antisocial et de parasite par les experts, n’a exprimé aucune émotion à l’arrivée des premiers secours

Selon les experts, Mickaël Van Haute, accusé du meurtre et du viol de la petite fille, n’est pas atteint d’un trouble mental qui le rend irresponsable de ses actes. Toutefois, des éléments antisociaux et de parasitisme ressortent des tests effectués. Une nette capacité à la transgression transpire des tests effectués. Le passage à l’acte est aisé chez lui, en raison de son caractère impulsif.

Aucun retard mental

L’accusé a fait l’objet de plusieurs examens d’ordre psychologique. Sur le plan intellectuel, il ne souffre d’aucun retard mental. Le résultat est sous la moyenne de la population, mais au-dessus d’un retard mental léger. Ceci a un lien avec ses troubles de comportement, on est plutôt dans la réaction immédiate que dans la réflexion, note le psychologue Donatien Macquet.

Les tests de personnalité révèlent des troubles des conduites dès l’adolescence, annonceurs de traits antisociaux dès l’âge adulte. La problématique alcoolique et toxicomaniaque est ancrée chez lui. L’accusé est qualifié de marginal, présentant des éléments anxieux et dépressifs.

Personnalité antisociale

Des traits de personnalité antisociale sont mis en évidence dans les tests, l’accusé est plutôt dans le passage à l’acte, sans recul, avec des remords peu modérés. C’est une personnalité dépendante, avec des éléments de parasitisme, laissant le poids des responsabilités à l’autre. Toutefois, le rapport à la réalité est préservé et il peut se présenter à l’autre de manière sociable.

Égocentrique et superficiel sont cependant des termes utilisés par les experts pour définir le lien qu’entretient l’accusé avec les autres.

Il s’est énervé contre la petite

Mickaël Van Haute a déclaré lundi qu’il s’était énervé contre Néva, qui pleurait, réclamant sa maman hospitalisée. Il était sous influence de cocaïne et d’alcool.

L’accusé conteste le viol de la petite fille. Or, il apparaît que les traces de sévices sexuelles relevées sur l’enfant étaient concomitantes à la nuit des faits.

Le risque infractionnel est élevé chez l’accusé, notent les experts. Lundi, l’accusé a reproché à la justice de ne pas s’être montrée plus sévère avec lui. Cependant, plusieurs peines ont été prononcées et il ne s’est jamais remis en question.

Audition des premiers secours

Les premiers secours ont témoigné dans la foulée. Une infirmière se souvient que Mickaël Van Haute se trouvait au niveau de la porte d’entrée. “La petite fille se trouvait déjà en état de rigidité cadavérique”. Le décès remontait à plusieurs heures. “J’ai tout de suite suspecté une mort non naturelle”, affirme le médecin, lequel se souvient que l’accusé semblait confus, perdu et désorienté.

Le médecin a trouvé une deuxième petite fille, couchée dans son lit à l’étage. “Elle était terrorisée”, ajoute le médecin. “Elle ne parlait pas, elle nous regardait avec un regard un peu vide. Ce n’était pas le comportement normal d’une petite fille”, ajoute l’infirmière.

Quant à l’accusé, il n’avait aucune réaction, “c’était un vide émotionnel”, dit celle qui se souvient que l’accusé tenait la sœur de Néva, “comme un sac à patates”. Selon un autre urgentiste, l’accusé répétait : “elle ne va jamais me croire”, et sa priorité était plus son tabac que la petite fille.