Assises Hainaut : Néva a été massacrée par son bourreau sous les yeux de sa sœur “qui, elle, n’a pas le luxe d’oublier”

Un massacre !

Me Céline Parisse, avocate de la maman de Néva, a été la première à plaider. L’avocate n’a aucun doute sur l’intention de tuer, dans le chef de l’accusé. “Il avait un téléphone à proximité, il n’a d’ailleurs pas arrêté de sonner, mais il n’a jamais appelé les secours […] Avant de péter les plombs, il aurait pu appeler sa marraine, qui habite deux kilomètres plus loin, son frère, ou encore la marraine de sa compagne, qui vit aussi à deux kilomètres de la rue Charles Rogier. Il ne l’a pas fait”.

Selon les médecins légistes, qui ont témoigné à huis clos, la petite fille a été rouée de coups durant un délai de trente minutes à une heure. “Le pire, c’est que ce massacre a été précédé d’actes sexuels, commis sous les yeux de la sœur de Néva”.

L’avocate ajoute que sa cliente a souffert d’avoir fait confiance “durant vingt-quatre heures” à celui qui a tué sa fille, mais aussi de la campagne de haine dont elle fut l’objet sur les réseaux sociaux, à la suite de la médiatisation des faits. La maman a dû être hospitalisée en psychiatrie après les faits.

Un film d’horreur

Me Mélissa Vervaeke, pour le papa de Néva, a pris la parole dans la foulée. Elle compare cette affaire à un film d’horreur pour les parents de la petite fille, avec l’acteur principal “qui nous mène en bateau depuis le début”.

L’avocate est revenue sur les quatre versions proposées par l’accusé lors de l’enquête. “Quand il a été confronté aux déclarations de la sœur de Néva, il a répondu que sa maman lui avait monté la tête”. On sait aujourd’hui que la petite a raconté que l’accusé avait tapé sa sœur, avant de revoir sa maman, le 2 février en fin de journée. Celle-ci n’a donc pas pu lui monter la tête.

Pas le luxe d’oublier

Me Sylvia Benedetti a représenté le papa lors de la procédure devant le tribunal de la famille. La séparation a eu lieu lors du premier confinement et le papa a eu de la malchance.

“Le jugement est tombé à l’aube du premier confirment, et l’espace rencontre a fermé plusieurs mois. Il devait voir ses enfants, le 1er février, mais le rendez-vous a été reporté au 3 février 2021, le lendemain des faits. Quand il a pu revoir sa fille aînée, c’était à l’hôpital, alors que la petite craignait la présence des hommes. Cette petite fille, alors âgée de trois ans, a vécu l’horreur et, contrairement à son bourreau, elle n’a pas eu le luxe de tout oublier. Ses dires et son comportement non verbal ont été confirmés par les constatations des experts et jugés crédibles par les experts”, raconte l’avocate.

Celle-ci ajoute que les médecins légistes ont déclaré que les lésions constatées sur le corps de la petite sont compatibles avec une projection contre un meuble, une manœuvre de strangulation et des traces de pas sur le thorax. La violence fut extrême.

Les éléments objectifs de l’accusation

Marc De Brackeleer, avocat général, a requis la culpabilité de l’accusé pour le meurtre et le viol avec circonstances aggravantes. Le magistrat a présenté des éléments qui convergent tous vers la culpabilité de l’accusé.

Premier élément, l’accusé se trouvait seul dans la maison avec deux petites filles. Mickaël Van Haute était chargé de garder les filles de sa compagne, hospitalisée. Durant l’après-midi, il s’est rendu chez sa marraine avec les deux filles. La marraine est formelle, elle n’a vu aucune trace de coups sur le corps des deux petites.

Deuxième élément, le témoignage de la sœur de Néva, qui a décrit les faits avec les mots d’un enfant de trois ans : Mick tapé bébé, Mick tuer bébé… “Pensez-vous qu’un enfant de trois ans est capable d’inventer cela ? ”

Troisième élément, l’attitude de l’accusé. L’avocat général ne le croit quand il dit qu’il ne se souvient plus des faits. “C’est seulement un refus de coopérer, il se souvient de pleins de détails environnants, il sait ce qu’il s’est passé, mais il refuse de nous le dire”. Il affirme que l’accusé n’a fait que mentir, et qu’il continue à le faire, “il invoque une perte de mémoire quand il est placé face aux difficultés”.

L’intention d’homicide

Le lien entre les coups et la mort est établi par les médecins légistes, l’enfant a succombé à un traumatisme crânien. Les coups ont été portés de manière volontaire. Reste l’intention d’homicide. L’accusé a mis en œuvre des moyens menant à la mort, indique le représentant du parquet général. En l’occurrence, il a porté de nombreux coups à la tête et sur le corps de l’enfant. Son poing et ses pieds sont devenus une arme. Néva a été frappée sur tout le corps, “avec acharnement, violence inouïe”.

L’avocat général ne peut pas admettre le rapport de force entre l’agresseur et la victime. Il estime que l’accusé a accepté les conséquences des gestes posés, ce qu’on appelle en droit le dol éventuel.

Enfin, il estime que le calvaire a duré plusieurs heures, avec aucune tentative de réanimation.

Le viol

La question numéro deux, relative au viol, est contestée par Mickaël Van Haute. Toutefois, la déposition des médecins légistes, à huis clos, a été accablante pour l’accusé. Pour les médecins légistes, il y a eu pénétration, l’hymen est déformé. “Toutes les lésions sont objectivées, elles sont concomitantes aux faits, quand il est seul avec les gosses”, affirme l’avocat général.

Enfin, l’avocat général estime que les circonstances aggravantes sont établies : Néva était vulnérable, elle était âgée de moins de seize ans, son agresseur était le concubin de sa maman, il avait donc autorité sur elle, en l’absence de leur maman.

La défense prendra la parole demain.