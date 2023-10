Frissons garantis à Dour durant ce mois d’octobre grâce aux terreurs du Ravel et du Belvédère

Chaque année, les visiteurs sont nombreux à vivre les fêtes d’Halloween à Dour. Le rendez-vous sera une nouvelle fois donné cette année. Il commencera le 25 octobre et s’adressera alors aux plus petits. Au programme, les enfants pourront profiter d’un parcours d’Halloween mais également d’un spectacle de magie, nouveauté de cette cinquième édition. Contrairement aux adultes, ces activités ne se voudront pas trop effrayantes pour permettre à un public plus vaste d’y participer.

À lire aussi

Le constat ne sera plus le même quelques jours plus tard, le 31 décembre, à l’occasion des terreurs du Ravel. Le départ se tiendra au chemin des Fours. Un long parcours d’épouvante attendra alors les participants en quête de frayeurs. Tout au long de leur périple, ils tomberont nez à nez avec les nombreux figurants cachés aux quatre coins de Dour. Tout sera mis en œuvre pour que la peur soit au rendez-vous. Pour cette raison, les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas participer aux terreurs du Ravel et devront alors se tourner vers les terreurs du Belvédère.

Les préventes sont d’ores et déjà disponibles sur le site du Belvédère de Dour mais également aux abeilles et au “Place to Be”. Elles sont vendues au prix de cinq euros, montant qui permettra de financer les différents costumes, maquillages et décors disposés tout au long du parcours. Après avoir eu peur, les participants auront l’occasion de se restaurer grâce au petit village organisé à l’arrivée. Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour tous les amateurs de sensations fortes.