À 10 ans, Tiliano séduit les quatre coachs de The Voice Kids grâce à un titre d’Edith Piaf : “cette chanson, c’était une évidence pour lui”

Tiliano et le chant, c’est une grande histoire d’amour. Mais jamais ses parents n’auraient pensé le pousser vers un concours de chant. “Il chante depuis qu’il est petit et je me disais que ce n’était vraiment pas mal”, souligne sa maman, Jenna Donaire curri. “C’est resté comme cela jusqu’au jour où, passionné par les films de Louis De Funès, il a vu Bonjour Sourire et entendu Annie Cordy.”

De Dalida à Brassens en passant par Mireille Mathieu

Le jeune garçon fredonne, chante en permanence les œuvres de l’artiste belge. “Ma maman s’est dit qu’il devrait chanter du Piaf. Je trouvais ça difficile, c’est un monument. Mais rapidement, Tiliano s’est approprié son répertoire avec beaucoup d’émotion.” De là, il découvre d’autres classiques, de Mireille Mathieu à Dalida en passant par Céline Dion et Georges Brassens. Le jeune garçon n’a jamais pris le moindre cours de chant.

Ce sont finalement ses parents qui lui proposent de tenter les auditions de The Voice Kids. “Tiliano a assez vite compris qu’il se tramait quelque chose. Alors qu’il venait de rentrer, il a vu que j’étais “un peu trop contente” et m’a demandé pourquoi. Je lui ai lancé son chapeau et je lui ai dit qu’il en aurait bientôt besoin puisqu’il était sélectionné à The Voice Kids.”

”L’important, c’est qu’il prenne du plaisir”

La surprise et l’euphorie passées, l’aventure était officiellement lancée. “Nous nous sommes rendus à Liège, où Tiliano a profité de l’encadrement d’une superbe équipe. Il a pu répéter aux côtés de coachs vocaux, tout en multipliant les répétitions à la maison. Le chois de ce titre d’Edith Piaf était une évidence pour lui, il n’a pas longtemps hésité.”

Un choix qui lui aura permis d’intégrer l’émission en suscitant l’admiration des quatre coachs. “Il entend désormais vivre l’aventure au jour le jour, sans se mettre la pression. Il est vraiment soutenu au niveau familial et on souhaite qu’il n’ait aucun regret. L’important, c’est qu’il puisse aller au bout des choses en prenant un maximum de plaisir.”

La prochaine prestation de Tiliano sur la scène de The Voice Kids est prévue lors des KO du 24 octobre prochain. Entre-temps, il se préparera aux côtés d’Alice on the Roof, elle aussi originaire de Saint-Ghislain (Sirault) et révélée lors de la troisième édition de The Voice Belgique, au cours de laquelle elle est éliminée au stade des demi-finales.