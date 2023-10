Longtemps, les parents de Néva attendaient que Mickaël Van Haute leur explique ce qui s’était passé dans la maison de la rue Charles Rogier à Frameries, la nuit du 1er au 2 février 2021. L’accusé a seulement reconnu, lundi lors de l’instruction d’audience, qu’il s’était énervé contre la petite fille âgée de 22 mois, car elle pleurait. Il a contesté l’avoir violée. Alors, ce sont huit femmes et quatre hommes qui ont apporté la vérité judiciaire, après plus de cinq heures de discussion à huis clos.

Les raisons

Les jurés ont tenu compte de l’expertise psychiatrique, laquelle mentionne que l’accusé est responsable de ses actes, du fait que l’accusé a déclaré qu’il était défoncé après avoir consommé de l’alcool et de la drogue durant la journée et la soirée du 1er février.

La sœur de Néva, unique témoin des faits, a déclaré que “Mick avait tapé bébé”.

Le rapport du médecin légiste est accablant pour l’accusé. Il mentionne de multiples traces de coup, des lésions au cœur, aux poumons, à l’estomac, au foie et dans les yeux. La cause de la mort est un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups violents portés à l’enfant. Les jurés estiment que l’intention de tuer est établie.

Concernant le viol, contesté par l’accusé, les lésions anales et vaginales démontrent qu’il y a eu pénétration “avec un moyen inconnu mais qui ne peut être attribué qu’à l’accusé car ils sont concomitants au meurtre”. Les jurés estiment que les dénégations de l’accusé ne sont pas crédibles.

Les faits

Cette nuit-là, Mickaël Van Haute avait la garde des deux enfants de sa compagne, hospitalisée pour vingt-quatre heures. Il a consommé de l’alcool et de la cocaïne et n’a plus répondu aux appels de la maman, très inquiète.

Le lendemain, il a appelé sa marraine pour l’informer que Néva ne bougeait plus, qu’elle était morte. Un médecin a constaté la mort de l’enfant, couché dans un divan. Il a conclu à une mort suspecte, car la tête et le corps de l’enfant étaient recouverts d’hématomes.

Une instruction a été ouverte. L’examen médico-légal conclut à une mort causée par un traumatisme crânien, conséquence des coups reçus à la tête. Ils ont aussi relevé des traces de sévices sexuels.

Lors de l’enquête, Mickaël Van Haute a livré plusieurs versions différentes aux enquêteurs, mais aucune ne collait à l’examen médico-légal.

Lors du premier jour du procès, il a déclaré s’être énervé sur Néva, qui pleurait, mais il ne se souvenait plus des détails, en raison de son état. Il a contesté le viol.

Le débat sur la peine aura lieu jeudi matin. Mickaël Van Haute encourt trente ans de réclusion pour le meurtre et cinq ans pour le viol. L’avocat général peut aussi demander une mise à disposition du tribunal d’application des peines. Il a annoncé qu’il aura beaucoup de choses à dire dans son réquisItoire.