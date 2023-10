”Je veux que les maîtres soient heureux de déposer leur animal chez moi !”: Maryline Kapuczinski vient d’ouvrir sa pension pour chats à La Bouverie

C’est ainsi que depuis ce 1er octobre, elle gère “Les vacances de Charlie”, une pension pour chats… Pas tout à fait comme les autres. “Je rêvais d’ouvrir une pension au sein de laquelle les animaux seraient comme chez eux”, explique Maryline Kapuczinski. “Tant pis si je gagne moins, je privilégie leur confort à mes rentrées financières.”

Concrètement, la pension n’accueille qu’un seul animal à la fois, ou plusieurs chats d’un même foyer. “Ils disposent d’un espace totalement dédié de six mètres sur trois. Ils ont à disposition des jeux, un canapé, un arbre à chat, du chauffage et même de la musique ! Ils sont ici comme chez eux et ont aussi la possibilité de profiter de l’extérieur grâce à un enclos totalement fermé et sécurisé.”

Et d’ajouter : “Mon objectif, c’est que les gens soient rassurés et que, contrairement à moi il y a 20 ans, ils soient même heureux de laisser leur animal chez moi.” À peine lancée, la pension semble déjà retenir l’attention de nombreux propriétaires. “Je viens tout juste d’obtenir mon agrément mais j’enregistre déjà beaucoup de demandes. Je suis en train d’organiser mon planning.”

Maryline Kapuczinski souhaite que ses pensionnaires se sentent "comme chez eux !" ©D.R.

Et pas question pour la nouvelle gérante que le budget soit un frein. “Je demande 15 euros par chat, par jour mais si j’accueille plusieurs chats d’un même foyer, on tombe même à 13 euros. La vétérinaire qui m’a contrôlée m’a dit que ce n’était vraiment pas assez vu le concept proposé. Mais pour l’instant, cela me paraît suffisant !”

Initialement diplômée en langues étrangères, Maryline Kapuczinski a travaillé toute sa vie dans un magasin de décorations avant de tenir, en parallèle, un centre équestre. Désormais “plus libre” puisqu’elle continue ses activités de décorations sur Internet, elle souhaitait se consacrer à l’accueil de nos fidèles compagnons en leur offrant une pension digne de ce nom.