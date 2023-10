Le ministre Collignon confirme que Saint-Ghislain et Boussu restent membres de l'intercommunale IRSIA, gestionnaire de plusieurs crèches

Interpellé, le ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), les avait invitées à clarifier leur position et leur souhait ou non de rester dans l’intercommunale qui gère leurs crèches, la tutelle considérant qu’elles n’étaient, de facto, plus membres de la structure. Un non-sens pour Saint-Ghislain et Boussu qui souhaitaient rester jusqu’en 2030 au moins, comme initialement prévu.

Aujourd’hui, le ministre semble privilégier l’apaisement et fait marche arrière. Dans un courrier adressé au président de l’IRSIA, il précise que “le mécanisme de prorogation de la durée de l’intercommunale ne peut légitimement aboutir à un simple constat d’exclusion d’associés ou de sortie de ceux-ci avant le terme naturel de celle-ci.” En d’autres mots, les communes sont toujours bel et bien membres de la structure.

Des éclaircissements seront demandés au ministre

Une position qui étonne quelque peu Mathieu Messin, qui entend demander des compléments d’informations aux services du ministre. “Je ne vois pas très bien ce que le ministre entend par terme naturel et lorsqu’il évoque encore la date de 2030 puisque dans son arrêté en août dernier, il confirmait bien que la date à prendre en compte était désormais 2053”, souligne-t-il.

”Par ailleurs, je ne dispose à ce jour d’aucune délibération des collèges ou conseils communaux et ne sais donc pas qui s’est prononcé au nom des communes de Boussu et Saint-Ghislain. Pour le reste, je me réjouis malgré tout de cette mise au clair et de constater que les communes conservent leur confiance dans l’intercommunale. Je pense qu’il y a peut-être eu de l’incompréhension, dans ce dossier, et que les choses auraient pu se régler autrement, plus facilement, que via un recours au ministre.”

Et de poursuivre : “Certains points devront encore être éclaircis mais compte tenu des investissements qui vont être consentis, notamment dans le cadre du plan cigogne, j’imagine mal les communes de Boussu et Saint-Ghislain dire en 2029 qu’elles claquent la porte de l’intercommunale. Nous allons, dans tous les cas, pouvoir rassurer le personnel et les parents qui craignaient les conséquences des votes défavorables des deux communes boraines.”

”On n’a jamais voulu mettre à mal le service rendu aux familles”

De son côté, le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS), a confirmé qu’il n’avait “jamais été question de claquer la porte et de mettre à mal l’intercommunale ou le service rendu aux familles.” La volonté, dans le chef des élus saint-ghislainois, était d’attendre la prochaine mandature avant de s’engager sur une nouvelle période de 30 ans. “Nous souhaitions rester jusqu’en 2030, comme prévu. On trouve la demande de prorogation prématurée car il reviendra à la prochaine mandature de se prononcer”, insiste Daniel Olivier.

Par ailleurs, le projet de nouvelle crèche à Sirault rend les choses plus “complexes.” “La question se posera de savoir si l’on crée notre propre réseau, reprenant la gestion des crèches Saint-Ghislain, Douvrain et prochainement Sirault, ou si on intègre cette dernière à l’IRSIA.” Pour le bourgmestre, la solution aurait été de prévoir la prorogation de l’IRSIA en 2030, pour une période de 23 ans et non de 30. “Ça aurait tout réglé”, assure Daniel Olivier.

Mise en demeure

Bref, aujourd’hui, le bourgmestre se dit rassuré. Sa commune, comme celle de Boussu, fait toujours bien partie de l’intercommunale, au moins jusqu’en 2030. “Irsia voulait nous pousser à changer notre vote au conseil communal, comme une girouette l’aurait fait, afin que nous votions la prorogation. C’est une solution qui ne nous convenait pas.” Le paiement des mois de septembre et d’octobre, qui avait été gelé, a été honoré, et ce quelque jour après une mise en demeure de la part de l’IRSIA. Les services ayant été maintenus, cette dernière en réclamait logiquement le paiement.

Pour rappel, l’intercommunale IRSIA compte 88 équivalents temps plein et accueille dans ses crèches quelque 200 enfants.