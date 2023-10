Assises Hainaut : l’avocat général requiert une peine de 35 ans contre Mickaël Van Haute, avec une peine de sûreté de 25 ans

Il a également requis une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) d’une durée de 15 ans. Fait rare, il a demandé une peine de sûreté, entrée en vigueur en 2017 dans le Code pénal, d’une durée de 25 ans.

L’avocat général avait annoncé, mercredi, qu’il aurait beaucoup de choses à dire et il a parlé longtemps, près d’une heure trente.

Aucune circonstance atténuante

Il n’a retenu aucune circonstance atténuante favorable du tueur-violeur. Ce dernier s’en est pris à une petite fille âgée de 22 mois, dont il devait assurer la garde, son bien-être. Les faits ont lieu dans le domicile de la maman, absente en raison d’une hospitalisation de vingt-quatre heures, un lieu où la petite fille devait se sentir en sécurité. Mickaël Van Haute y a commis un massacre, alors qu’il était sous influence de drogue et d’alcool, en présence de la sœur de Néva, alors âgée de trois ans. Il est responsable de ses actes et connaît la conséquence des actes qu’il pose.

L’enquête de moralité n’est guère favorable à Mickaël Van Haute. Il multiplie les délits depuis sa plus tendre enfance, a été impliqué dans quatre-vingts faits et condamné à vingt-six reprises (violence, incendies, outrages, conduite sous influence…), il travaille au noir de temps en temps et ne pense qu’à la drogue, au point de multiplier les combines pour s’en procurer. Les témoignages de ses proches ne sont pas favorables. Mickaël Van Haute, l’impulsif, n’a pas compris les avertissements de la justice, poursuivant sa carrière de délinquant, même en prison.

L’avocat général s’attend à ce que la défense plaide l’enfance malheureuse, avec un papa alcoolique. Il note cependant que le frère et la sœur de Mickaël Van Haute, qui ont reçu la même éducation, s’en sortent très bien dans la vie, alors qu’ils ont connu les mêmes difficultés.

Concours de deux crimes

Dans cette affaire, il y a concours matériel de deux crimes. La peine la plus forte s’applique, soit trente ans de réclusion criminelle, avec la possibilité d’y ajouter cinq ans, comme le prévoit le Code pénal.

Antisocial, égocentré, impulsif, Mickaël Van Haute risque de repasser à l’acte, selon les experts, en raison d’une capacité de transgression évidente. “C’est un personnage dangereux, le risque de récidive est immense”, affirme l’avocat général.

TAP et sûreté

Pour l’avocat général, une peine de trente-cinq ans n’est pas encore suffisante. Il demande à mise à disposition du tribunal d’application des peines d’une durée de quinze ans.

Enfin, il a requis une peine de sûreté de 25 ans, qui fait partie intégrante de la peine.